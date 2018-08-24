Фред: Манчестер Юнайтед должен победить Тоттенхэм, если собирается претендовать на чемпионство

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред поделился ожиданиями накануне матча чемпионата Англии против Тоттенхэма.

"Это очень важная игра. Мы должны победить, если собираемся претендовать на чемпионский титул. В последнем матче Брайтон был лучше нас, поэтому победил. В АПЛ много сильных команд. Но нам нужно оставаться в гонке.

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Я очень рад работать с Моуринью. Он – замечательный человек, всегда общается с командой, помогает игрокам. Надеюсь, что наше сотрудничество продолжится. Хочу выигрывать трофеи с МЮ. У меня большие планы. Хочется оставить свой след в клубе", – цитирует Фреда Sky Sports.

Манчестер Юнайтед сыграет с Тоттенхэмом в понедельник, 27 августа. Тестовая онлайн-трансляция поединка на сайте "Футбол24".