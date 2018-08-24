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Фред: Манчестер Юнайтед должен победить Тоттенхэм, если собирается претендовать на чемпионство

11:11 27 Читати українською
Фред: Манчестер Юнайтед должен победить Тоттенхэм, если собирается претендовать на чемпионство
Фред / фото: ФК Манчестер Юнайтед

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред поделился ожиданиями накануне матча чемпионата Англии против Тоттенхэма.

"Это очень важная игра. Мы должны победить, если собираемся претендовать на чемпионский титул. В последнем матче Брайтон был лучше нас, поэтому победил. В АПЛ много сильных команд. Но нам нужно оставаться в гонке.

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Я очень рад работать с Моуринью. Он – замечательный человек, всегда общается с командой, помогает игрокам. Надеюсь, что наше сотрудничество продолжится. Хочу выигрывать трофеи с МЮ. У меня большие планы. Хочется оставить свой след в клубе", – цитирует Фреда Sky Sports.

Манчестер Юнайтед сыграет с Тоттенхэмом в понедельник, 27 августа. Тестовая онлайн-трансляция поединка на сайте "Футбол24".

Англия3 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: Понедельник 27 августа 2018

Манчестер Юнайтед
до матча
3
дн
:
9
час
:
59
мин
Тоттенхэм
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