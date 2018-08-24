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"Це огидно": Філ Невілл прокоментував критику на адресу Моурінью

17:57 34 Читать на русском
"Це огидно": Філ Невілл прокоментував критику на адресу Моурінью
Філ Невілл / соцмережі

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Філ Невілл відповів критикам Жозе Моурінью.

"Вважаю, що це огидно. Одного дня читав про те, що методи Моурінью застарілі, і на мою думку, це найбільший прояв неповаги. Звідки ці люди знають, що його методи застарілі, коли він робить камбек у дербі Манчестера та виграє 3:2? Хіба вони застарілі? Думаю, що його рекорд говорить сам за себе.

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Вони проходять через невдалий період, гра з Брайтоном була незадовільною, але я не бачу людини, яка краще підходить на роль тренера. Його здобутки з тих пір, як він прийшов у Манчестер Юнайтед: Суперкубок Англії, Кубок ліги, Ліга Європи та 2 виходи в Лігу чемпіонів", – цитує Невілла BBC Radio Five Live.

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Теги
Філ Невілл Філ Невілл Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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