"Це огидно": Філ Невілл прокоментував критику на адресу Моурінью

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Філ Невілл відповів критикам Жозе Моурінью.

"Вважаю, що це огидно. Одного дня читав про те, що методи Моурінью застарілі, і на мою думку, це найбільший прояв неповаги. Звідки ці люди знають, що його методи застарілі, коли він робить камбек у дербі Манчестера та виграє 3:2? Хіба вони застарілі? Думаю, що його рекорд говорить сам за себе.

"На це боляче дивитись": Гарі Невілл розкритикував Манчестер Юнайтед та Жозе Моурінью

Вони проходять через невдалий період, гра з Брайтоном була незадовільною, але я не бачу людини, яка краще підходить на роль тренера. Його здобутки з тих пір, як він прийшов у Манчестер Юнайтед: Суперкубок Англії, Кубок ліги, Ліга Європи та 2 виходи в Лігу чемпіонів", – цитує Невілла BBC Radio Five Live.

Фред: Манчестер Юнайтед повинен перемогти Тоттенхем, якщо збирається претендувати на чемпіонство