"На это больно смотреть" Гари Невилл раскритиковал Манчестер Юнайтед и Жозе Моуринью

Экс-защитник Манчестер Юнайтед, а ныне футбольный эксперт Гари Невилл высказался относительно игры своей бывшей команды.

"Аякс, Манчестер Юнайтед и Барселона являются тремя бастирнамы европейского футбола в плане продолжительности стиля игры. МЮ всегда играл 4-4-1-1 и 4-4-2, имея двух игроков, играющих повсюду. Это в ДНК клуба. Не надо этого менять, не надо принимать краткосрочных решений.

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Болельщики не были удовлетворены, матчи начинались на стадионе с пустыми сиденьями, и руководство подумало: "Хорошо, если нам надо побеждать, позовем Моуринью, который любит сильных и крепких футболистов".

В итоге, после прихода Лукаку, Матича, Фреда, Байли имеем почти полный состав из футболистов такого плана.

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Давайте скажем, что следующим придет Почеттино, который голоден к 23-24-летним ребятам, который прессингует и играет высоко, он любит игроков, которые способны прессинговать. Как много форвардов Манчестер Юнайтед бегают так, как у Тоттенхэма? Моуринью счастлив отсиживаться в обороне и иметь физически крепких игроков.

Как болельщику Манчестер Юнайтед мне больно на это смотреть", – сказал Невилл Bleacher Report.