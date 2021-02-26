"Мы знали, что будет тяжелая игра. У нас были свои возможности, но они забили красивый гол, потому что мы не доработали. Следует признать – мы тоже немного создали. Этого недостаточно.

Брюгге – Динамо – 0:1 – видео гола и обзор матча

Большие потери не могут быть для нас оправданием. Думаю, если бы мы были в полном составе, то переиграли бы их. В любом случае мы вылетели, и это отстой. Пусть будет так, и теперь мы должны полностью сконцентрироваться на титуле в чемпионате и Кубке. Должны идти дальше", – цитирует Вормера HLN.

Добавим, что Брюгге был последним представителем Бельгии в еврокубках. Команда с огромным отрывом возглавляет чемпионат, а в Кубке уже дошла до четвертьфинала.

Динамо выстрадало победу над Брюгге на выезде и пробилось в 1/8 финала ЛЕ – красивый гол и удачная замена Луческу