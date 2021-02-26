"Это отстой": капитан Брюгге эмоционально отреагировал на вылет от Динамо
Хавбек Брюгге Рууд Вормер не скрывает разочарования после поражения от Динамо (0:1), которое завершило путь бельгийцев в еврокубках.
"Мы знали, что будет тяжелая игра. У нас были свои возможности, но они забили красивый гол, потому что мы не доработали. Следует признать – мы тоже немного создали. Этого недостаточно.
Брюгге – Динамо – 0:1 – видео гола и обзор матча
Большие потери не могут быть для нас оправданием. Думаю, если бы мы были в полном составе, то переиграли бы их. В любом случае мы вылетели, и это отстой. Пусть будет так, и теперь мы должны полностью сконцентрироваться на титуле в чемпионате и Кубке. Должны идти дальше", – цитирует Вормера HLN.
Добавим, что Брюгге был последним представителем Бельгии в еврокубках. Команда с огромным отрывом возглавляет чемпионат, а в Кубке уже дошла до четвертьфинала.
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