Хавбек Брюгге Рууд Вормер не приховує розчарування після поразки від Динамо (0:1), яка завершила шлях бельгійців у єврокубках.

"Ми знали, що буде важка гра. У нас були свої можливості, але вони забили гарний гол, бо ми не допрацювали. Слід визнати – ми теж небагато створили. Цього недостатньо.

Брюгге – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Великі втрати не можуть бути для нас виправданням. Думаю, якби ми були в повному складі, то переграли б їх. У будь-якому разі ми вилетіли, і це відстій. Нехай буде так, і тепер ми маємо повністю концентруватися на титулі в чемпіонаті та Кубку. Мусимо йти далі", – цитує Вормера HLN.

Додамо, що Брюгге був останнім представником Бельгії у єврокубках. Команда з величезним відривом очолює чемпіонат, а в Кубку вже дійшла до чвертьфіналу.

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