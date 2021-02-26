Брюгге – Динамо – 0:1 – видео гола и обзор матча
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Динамо победило Брюгге в матче 1/16 финала Лиги Европы. Смотрите видео самых интересных моментов матча Брюгге – Динамо на Футбол 24.
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Нулевая ничья вполне устраивала Брюгге, а Динамо не спешило рисковать в первом тайме. Дост головой пробил точно в руки Бущану, удар Соболя просвистел мимо стойки – киевляне не имели и этого.
Динамо выстрадало победу над Брюгге на выезде и пробилось в 1/8 финала ЛЕ – красивый гол и удачная замена Луческу
Решающий момент произошел на 83-й минуте. Жерсон классным пасом нашел в штрафной Цыганкова, а тот в одно касание переправил на линию вратарской, откуда Виталий Буяльский мощно пробил под перекладину. 0:1 – Динамо прошло в 1/8 финала ЛЕ.
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