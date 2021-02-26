Нулевая ничья вполне устраивала Брюгге, а Динамо не спешило рисковать в первом тайме. Дост головой пробил точно в руки Бущану, удар Соболя просвистел мимо стойки – киевляне не имели и этого.

Динамо выстрадало победу над Брюгге на выезде и пробилось в 1/8 финала ЛЕ – красивый гол и удачная замена Луческу

Решающий момент произошел на 83-й минуте. Жерсон классным пасом нашел в штрафной Цыганкова, а тот в одно касание переправил на линию вратарской, откуда Виталий Буяльский мощно пробил под перекладину. 0:1 – Динамо прошло в 1/8 финала ЛЕ.