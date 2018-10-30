Боксер из столицы, нидерландская Скала, Король Уайт Харт Лейн и еще 7 лучших центрбеков в истории АПЛ

Рейтинг десяти лучших центральных защитников в истории английской Премьер-лиги составил культовый британский журнал FourFourTwo.

10. Венсан Компани

Трудно не задумываться о том, чего бы Компани мог достичь, если бы ему так не досаждали травмы в последние годы. Однако, несмотря на многочисленные повреждения, он стал символом величайшей эпохи Манчестер Сити – последний новичок, подписанный перед прибытием Шейха Мансура, и сердце трех чемпионских команд.

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"Когда один парень играет в той же команде в течение 10 лет, то это означает, что он – особенный", – заявил недавно Пеп Гвардиола, комментируя 10-ю годовщину подписания бельгийца в Сити. В клубе, что за последнее десятилетие изменился до неузнаваемости, Компани является константой, островом стабильности, вокруг которого движется все остальное.

9. Джейми Каррагер

В известной степени наиболее привлекательны игроки, которые вытесняют максимум из своего таланта, те, кто должен развиваться, менять позиции и проявлять себя.

Каррагер подпадает под эту категорию. Трудолюбивый фулбек/полузащитник превратил себя в одного из лучших центрбеков Премьер-лиги. Он был надежным защитником в течение всех лет на Энфилде. На протяжении большей части карьеры Каррагера он был едва ли не единственным, на кого в Ливерпуле можно было положиться. Кто знает, сколько бы трофеев он мог бы завоевать в лучшей команде?..

8. Ледли Кинг

Слезы выступают из-за мыслей о том, как все могло сложиться. Если вы когда-нибудь видели фана Тоттенхэма, который рассказывает о Кинге, то вероятно столкнулись с противоречивыми эмоциями: печаль из-за его "несуществующих" колен, которые могли бы обеспечить превосходную карьеру, но и радость от того, что они его вообще видели. Лучше любить и страдать из-за хронических травм, чем никогда не любить. Что-то в этом роде.

Кинг был наделен всем: лидерскими качествами, темпом и спокойным контролем мяча. Хотя он почти и не тренировался с середины 2000-х, но все еще доминировал на выходных, будто все в порядке. Это даже заставило Харри Реднаппа назвать его "фриком". Придется согласиться с ним в этот раз.

7. Сол Кэмпбелл

В наше время интерпретации настолько сильны, что часто сложно понять, каким сильным на самом деле был игрок. Первое, что вспоминают люди, например, о Кэмпбелле – его предательский трансфер в статусе свободного агента в пределах северного Лондона в 2001 году (из Тоттенхэма в Арсенал – Футбол 24).

Но с точки зрения и доходов, и трофеев, тогдашний игрок сборной Англии не прогадал. Кэмпбелл ранее в этом году заявил, что Арсен Венгер уделял мало внимания отработке игры в обороне в его времена в клубе. Это потому, что французу это было неинтересно, или из-за того, что с Кэмпбеллом в центре защиты ему не было за что беспокоиться?

6. Марсель Десайи

Премьер-лига может быть трамплином для многих топ-игроков планеты наших дней, но это не было правилом в 90-х. Поэтому трудно переоценить, насколько захватывающим было то, как игроки вроде Десайи становились ногами на английскую землю в годы становления АПЛ.

Французу было почти 30, когда он прибыл в Челси в 1998 году, но он все еще мог дать лондонцам многое. Сильный, умный и цепкий. Десайи был экспертом, "читал" игру и проявил себе больше всех из тех, кто в то время приезжал на Стэмфорд Бридж.

5. Яп Стам

Откровенно говоря, Алекс Фергюсон получал почти все желаемое в течение своего 27-летнего пребывания на мостике Манчестер Юнайтед. Но сам шотландец признался, что совершил ошибку, когда продал Стама в Лацио в 2001 году, а голландец провел на топ-уровне еще 6 лет.

Кажется экстраординарным, что Стам находился в Юнайтед лишь три полных сезоне, но его влияние столь большое в удивительной команде, которая завоевала требл, а затем с закрытыми глазами оформила два чемпионства в 2000 и 2001 годах, что кажется, будто он играл на Олд Траффорд десятилетия. Сильный в воздухе и быстрее, чем выглядит внешне, он также имел один из самых страшных взглядов среди защитников Премьер-лиги.

4. Тони Адамс

Несмотря на все свои достижения, Адамс все еще чувствует себя недооцененной фигурой в английском футболе. Частично это из-за его персональных проблем, тренерских провалов или "диссидентских" размышлений по завершении карьеры, но бывший капитан Арсенала несомненно был одним из лучших центральных защитников, которых видела Премьер-лига.

Лидер знаменитой защиты "канониров", которую Арсен Венгер получил в наследство от предшественников, Адамс стал неотъемлемой частью первых двух чемпионских команд французского специалиста (1998-го и 2002-го годов). Игрок первой команды в 17, капитан в 21, 669 матчей – все в футболке Арсенала – более 18-ти лет и бесчисленное количество форвардов, которые не понимали, каким образом его можно пройти.

3. Неманья Видич

Когда Манчестер Юнайтед завоевал три чемпионских титула подряд между 2007 и 2009 годами, то в графе "пропущенные мячи" показатели были 27, 22 и 24 соответственно. Эдвин ван дер Сар, конечно, обеспечил немало сухих матчей, но такие цифры "красных дьяволов" больше были обеспечены Видичем и Рио Фердинандом, прекрасно сбалансированным сплавом стали и шелка в центре обороны.

"Сколько центрбеков вы можете назвать, которые действительно любят защищаться?", – спросили как-то у Алекса Фергюсона. "Видичу нравится это. Он погружается в подобные вызовы с головой".

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2. Джон Терри

Описать Терри, как сложную персону – ничего не сказать. Есть много причин поставить ему "дизлайк" (например, 4-матчевый бан за расистские оскорбления в 2012 году), но как центрбек экс-капитан Челси был несравненным в эпоху Премьер-лиги.

Физически сильный, почти до безумия, жесткий в единоборствах, замечательный ассистент с двух ног, блестящий позиционно, полевой символ бриллиантового первого Челси Жозе Моуринью и 5-кратный чемпион Терри является одним из самых лучших английских футболистов последних 25 лет.

1. Рио Фердинанд

Оборона – это обычное функциональное преследование; цель которого состоит в том, чтобы буквально остановить соперника, который понимает главную цель футбола. В отличие от большинства, Фердинанд был защитником, за которым действительно хотелось наблюдать. Игра английского сборника приносила эстетическое наслаждение. Шестикратный чемпион в составе Манчестер Юнайтед Фердинанд был наделен всеми качествами, которые хочется видеть в центральных защитниках.

"Было невероятным удовольствием играть с ним и играть впереди него", – сказал Пол Скоулз о своем партнере по Манчестер Юнайтед. "Когда ты играешь впереди него, то он невероятно облегчает твою работу".

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