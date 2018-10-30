toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТОТТЕНХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ВИШАЙ ШРИВАДДАНАПРАБХА

Боксер из столицы, нидерландская Скала, Король Уайт Харт Лейн и еще 7 лучших центрбеков в истории АПЛ

29 октября 21:40 60 Читати українською
Боксер из столицы, нидерландская Скала, Король Уайт Харт Лейн и еще 7 лучших центрбеков в истории АПЛ
Рио Фердинанд и Неманья Видич / фото из соцсетей

Рейтинг десяти лучших центральных защитников в истории английской Премьер-лиги составил культовый британский журнал FourFourTwo.

10. Венсан Компани

Трудно не задумываться о том, чего бы Компани мог достичь, если бы ему так не досаждали травмы в последние годы. Однако, несмотря на многочисленные повреждения, он стал символом величайшей эпохи Манчестер Сити – последний новичок, подписанный перед прибытием Шейха Мансура, и сердце трех чемпионских команд.

"Ти чуєш нас, Фергюсоне?!": 10 років шейха Мансура в Манчестер Сіті – від Робінью до Гвардіоли

"Когда один парень играет в той же команде в течение 10 лет, то это означает, что он – особенный", – заявил недавно Пеп Гвардиола, комментируя 10-ю годовщину подписания бельгийца в Сити. В клубе, что за последнее десятилетие изменился до неузнаваемости, Компани является константой, островом стабильности, вокруг которого движется все остальное.

9. Джейми Каррагер

В известной степени наиболее привлекательны игроки, которые вытесняют максимум из своего таланта, те, кто должен развиваться, менять позиции и проявлять себя.

Каррагер подпадает под эту категорию. Трудолюбивый фулбек/полузащитник превратил себя в одного из лучших центрбеков Премьер-лиги. Он был надежным защитником в течение всех лет на Энфилде. На протяжении большей части карьеры Каррагера он был едва ли не единственным, на кого в Ливерпуле можно было положиться. Кто знает, сколько бы трофеев он мог бы завоевать в лучшей команде?..

8. Ледли Кинг

Слезы выступают из-за мыслей о том, как все могло сложиться. Если вы когда-нибудь видели фана Тоттенхэма, который рассказывает о Кинге, то вероятно столкнулись с противоречивыми эмоциями: печаль из-за его "несуществующих" колен, которые могли бы обеспечить превосходную карьеру, но и радость от того, что они его вообще видели. Лучше любить и страдать из-за хронических травм, чем никогда не любить. Что-то в этом роде.

Кинг был наделен всем: лидерскими качествами, темпом и спокойным контролем мяча. Хотя он почти и не тренировался с середины 2000-х, но все еще доминировал на выходных, будто все в порядке. Это даже заставило Харри Реднаппа назвать его "фриком". Придется согласиться с ним в этот раз.

7. Сол Кэмпбелл

В наше время интерпретации настолько сильны, что часто сложно понять, каким сильным на самом деле был игрок. Первое, что вспоминают люди, например, о Кэмпбелле – его предательский трансфер в статусе свободного агента в пределах северного Лондона в 2001 году (из Тоттенхэма в Арсенал – Футбол 24).

Но с точки зрения и доходов, и трофеев, тогдашний игрок сборной Англии не прогадал. Кэмпбелл ранее в этом году заявил, что Арсен Венгер уделял мало внимания отработке игры в обороне в его времена в клубе. Это потому, что французу это было неинтересно, или из-за того, что с Кэмпбеллом в центре защиты ему не было за что беспокоиться?

6. Марсель Десайи

Премьер-лига может быть трамплином для многих топ-игроков планеты наших дней, но это не было правилом в 90-х. Поэтому трудно переоценить, насколько захватывающим было то, как игроки вроде Десайи становились ногами на английскую землю в годы становления АПЛ.

Французу было почти 30, когда он прибыл в Челси в 1998 году, но он все еще мог дать лондонцам многое. Сильный, умный и цепкий. Десайи был экспертом, "читал" игру и проявил себе больше всех из тех, кто в то время приезжал на Стэмфорд Бридж.

5. Яп Стам

Откровенно говоря, Алекс Фергюсон получал почти все желаемое в течение своего 27-летнего пребывания на мостике Манчестер Юнайтед. Но сам шотландец признался, что совершил ошибку, когда продал Стама в Лацио в 2001 году, а голландец провел на топ-уровне еще 6 лет.

Кажется экстраординарным, что Стам находился в Юнайтед лишь три полных сезоне, но его влияние столь большое в удивительной команде, которая завоевала требл, а затем с закрытыми глазами оформила два чемпионства в 2000 и 2001 годах, что кажется, будто он играл на Олд Траффорд десятилетия. Сильный в воздухе и быстрее, чем выглядит внешне, он также имел один из самых страшных взглядов среди защитников Премьер-лиги.

4. Тони Адамс

Несмотря на все свои достижения, Адамс все еще чувствует себя недооцененной фигурой в английском футболе. Частично это из-за его персональных проблем, тренерских провалов или "диссидентских" размышлений по завершении карьеры, но бывший капитан Арсенала несомненно был одним из лучших центральных защитников, которых видела Премьер-лига.

Лидер знаменитой защиты "канониров", которую Арсен Венгер получил в наследство от предшественников, Адамс стал неотъемлемой частью первых двух чемпионских команд французского специалиста (1998-го и 2002-го годов). Игрок первой команды в 17, капитан в 21, 669 матчей – все в футболке Арсенала – более 18-ти лет и бесчисленное количество форвардов, которые не понимали, каким образом его можно пройти.

3. Неманья Видич

Когда Манчестер Юнайтед завоевал три чемпионских титула подряд между 2007 и 2009 годами, то в графе "пропущенные мячи" показатели были 27, 22 и 24 соответственно. Эдвин ван дер Сар, конечно, обеспечил немало сухих матчей, но такие цифры "красных дьяволов" больше были обеспечены Видичем и Рио Фердинандом, прекрасно сбалансированным сплавом стали и шелка в центре обороны.

"Сколько центрбеков вы можете назвать, которые действительно любят защищаться?", – спросили как-то у Алекса Фергюсона. "Видичу нравится это. Он погружается в подобные вызовы с головой".

Капітан, лідер, легенда: ікона Челсі Джон Террі – незабитий пенальті в Москві, секс-скандал та тріумф у Мюнхені

2. Джон Терри

Описать Терри, как сложную персону – ничего не сказать. Есть много причин поставить ему "дизлайк" (например, 4-матчевый бан за расистские оскорбления в 2012 году), но как центрбек экс-капитан Челси был несравненным в эпоху Премьер-лиги.

Физически сильный, почти до безумия, жесткий в единоборствах, замечательный ассистент с двух ног, блестящий позиционно, полевой символ бриллиантового первого Челси Жозе Моуринью и 5-кратный чемпион Терри является одним из самых лучших английских футболистов последних 25 лет.

1. Рио Фердинанд

Оборона – это обычное функциональное преследование; цель которого состоит в том, чтобы буквально остановить соперника, который понимает главную цель футбола. В отличие от большинства, Фердинанд был защитником, за которым действительно хотелось наблюдать. Игра английского сборника приносила эстетическое наслаждение. Шестикратный чемпион в составе Манчестер Юнайтед Фердинанд был наделен всеми качествами, которые хочется видеть в центральных защитниках.

"Было невероятным удовольствием играть с ним и играть впереди него", – сказал Пол Скоулз о своем партнере по Манчестер Юнайтед. "Когда ты играешь впереди него, то он невероятно облегчает твою работу".

Шмейхель-старший, Чех, Де Хеа и еще 7 лучших голкиперов в истории АПЛ

Теги
Англия Статьи Марсель Десайи Яп Стам Яп Стам Тони Адамс Тони Адамс Сол Кэмпбелл Сол Кэмпбелл Ледли Кинг Ледли Кинг Джейми Каррагер Джейми Каррагер Джон Терри Джон Терри Рио Фердинанд Рио Фердинанд Неманья Видич Неманья Видич Венсан Компани Венсан Компани АПЛ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
43
мин
Бертон Альбион
21:45
Ноттингем Форест
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук