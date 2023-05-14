Рулевой Эвертона Шон Дайч не хочет терять ключевых игроков в решающий момент борьбы за выживание.

Виталий Миколенко получил травму бедра на тренировке и не смог помочь команде в матче с Манчестер Сити, который завершился разгромным поражением 0:3.

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"Мы потеряли нашего левого защитника за день до игры, это нехорошо. Мы еще определим, что с Миколенко. Посмотрим, как все сложится в ближайшие дни", – цитирует Дайча пресс-служба Эвертона.

Добавим, что "ириски" рискуют свалиться в зону вылета, если Лестер одолеет Ливерпуль. Следующие соперники команды Миколенко – Вулвз (20 мая, выезд) и Борнмут (28 мая, дома).

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