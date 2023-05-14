Виталий Миколенко не попал в заявку из-за незначительной травмы мышц передней поверхности бедра, которая постигла его на вчерашней тренировке. Матч, как и онлайн-трансляция Эвертон – Манчестер Сити на "Футбол 24", стартовал в 16:00. Команда Гвардиола стремилась реабилитироваться за домашнюю ничью 1:1 и сохранить преимущество над Арсеналом в чемпионской гонке. История способствовала положительным ожиданиям: манчестерцы выиграли 6 предыдущих поединков на Гудисон Парк. В то же время ливерпульцы продолжают непростую борьбу за выживание и также должны цепляться за максимальный результат.

Эвертон – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ

Битва нервов на старте встречи. Центрбек Холгейт, который вынужденно заменил Миколенко на левом краю обороны, так рискованно отдавал на вратаря, что Холанд едва не перехватил. Эдерсон сделал еще больше, чтобы привезти гол, но защитники Сити подстраховали своего голкипера, который регулярно в этом сезоне пропускает голы будто из ничего. Дукуре, разорвавший Брайтон Де Дзерби в понедельник, пытается на своих быстрых ногах врываться через центр в контратаках – Уокер страхует своевременным рывком назад.

Мина красиво завалился на газон после того, как Ляпорт несильно дал ему по рукам. Судья актерскую игру экс-защитника Барселоны не оценил. Стартовые 20 минут в пользу Эвертона. Да, Манчестер Сити доминирует во владении (почти 80% контроля), но без ударов на две команды. То слева, то справа забрасывают в глубокие прорывы Гюндогана. Немец играет вовсе не в опорке, как рисовали, а едва ли не ближе всего к штрафной из всех игроков Гвардиолы, кроме разве что Холанда. Впрочем, Гвардиола разочарован качеством последних решений. Очень нервно манчестерцы действуют в штрафной, хотя до этого все проходит достаточно гладко.

Невероятно, но факт. Только на 28 минуте зрители увидели первый удар в матче! Разыграли угловой, Фоден покатил с левого фланга на Гюндогана, тот в центр, Марез очень неточно бахнул издалека. И вновь разрыв фаворита в переходной фазе после детской потери в центре поля, а пожар в последний момент тушит лишь Уокер. На угловом после этого эпизода Тарковски сбросил на правую стойку, Холгейт с пары метров не попал. Первого попадания в створ ворот дождались на 35 минуте. Родри снова издали приложился, Пикфорд успел подмигнуть фанатам.

И тут ровно через 120 секунд команда Гвардиолы на абсолютно ровном месте прибила ливерпульцев. Сначала Марез набросил с правого края штрафной, Гюндоган принял на колено, развернулся и с лету носком божественно пробил в угол. И это игрок, который после сезона уйдет бесплатно! А дальше Илкай дополнил свою магию навесом на Холанда, которого не удержал Холгейт. Рекордсмен среди бомбардиров АПЛ за один сезон почти 30 минут даже мяча не касался, и что?! Норвежец забивает с первого же удара и третьего своего касания в матче. Пытаются гости завести едва ли не в ворота. Снова через правый фланг, где Марез дает на ход Уокеру. Снова Гюндоган мог замыкать во вратарской.

Взрывное начало второй половины. Фил Фоден протащил мяч, заработал штрафной и желтую для Гарнера. Гюндоган почти без разбега забросил над стенкой – 4 гола и 2 ассиста за 8 дней для немца в 3 сыгранных матчах. Холгейта с Гуйе уже на 56 минуте заменили Коуди и Онана. Левый фланг сегодня совсем осиротел без Миколенко. Эвертон начал хоть немного раскрываться с риском схватить контратаку. Холанд с Родри разогнали пасом на Фодена, который забросил под несколько неточный удар ножницами Эрлинга. Где-то с 53 минуты Эвертон впервые отобрал контроль мячом (65% на 35%).

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İlkay Gündoğan led Manchester City to a comfortable 3–0 win over Everton with this excellent performance:



42 touches

️ 2 goals

2 shots/2 on target (0.26 xG)

️ 1 assist

2 key passes

27/31 accurate passes (0.37 xA)

8.9 Sofascore rating



#EVEMCI pic.twitter.com/MJs8nZRw2B — Sofascore (@SofascoreINT) May 14, 2023

Два подряд убийственных угловых хозяев. Сначала Эдерсон переводит удар Тарковски в перекладину. Мина упустил две возможности, полностью переигрывая манчестерцев на втором этаже. Марез выбегал в контру и вовремя отдал на Холанда, на которого зачем-то навалился Пикфорд, попав перчатками в бомбардира. За 12 минут до конца основного времени Холанда и Гюндогана заменили Грилиш с Бернарду Силвой. Более чем в 2 раза Эвертон переигрывает Манчестер Сити по ожидаемым голам (1,72:0,75). Даже по ударам из пределов штрафной "ириски" превосходят (6:3). Вот такой аномальный матч получается, где все решила фантастическая форма Гюндогана.

Традиционное убивание времени без какого-либо – продвижения вперед от Гвардиолы в завершающие 15 минут. Или отдых с мячом, если хотите. Эти хищники чемпионский титул уже не отпустят, а сейчас все мысли уже о Лиге чемпионов. Эвертон остается на последнем спасительном месте, однако Лестер может подвинуть "ирисок" на 18 строчку, если победит Ливерпуль. Манчестер Сити сохраняет 4-очковый отрыв от Арсенала, у обоих клубов еще по 3 матча впереди.