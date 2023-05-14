Эвертон сообщил, что Миколенко не попал в заявку из-за небольшого растяжения бедра, которое получил на вчерашней тренировке. Дмитрий Бабелюк попытался разобраться, чем это грозит Виталию.

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Отмечается, что Миколенко при нормальных условиях получил бы 3-4 недели отдыха, однако Эвертон борется за выживание, поэтому будет использовать игроков на максимум. Состояние игрока будет проверяться ежедневно, а тренировки будут подстраиваться под украинца. Не исключено, что Виталий сможет сыграть в одном из следующих поединков.

Добавим, что Эвертон на момент начала игры с Манчестер Сити занимает 17 место с 32 очками, расположившись рядом с зоной вылета. "Ирискам" еще предстоит сыграть с Борнмутом и Вулверхэмптоном до конца чемпионата.

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