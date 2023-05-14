Керманич Евертона Шон Дайч не хоче втрачати ключових гравців у вирішальний момент боротьби за виживання.

Віталій Миколенко зазнав травми стегна на тренуванні і не зміг допомогти команді в матчі з Манчестер Сіті, який завершився розгромною поразкою 0:3.

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"Ми втратили нашого лівого захисника за день до гри, це недобре. Ми ще визначимо, що з Миколенком. Подивимося, як усе складеться найближчими днями", – цитує Дайча прес-служба Евертона.

Додамо, що "іриски" ризикують звалитися у зону вильоту, якщо Лестер здолає Ліверпуль. Наступні суперники команди Миколенка – Вулвз (20 травня, виїзд) і Борнмут (28 травня, вдома).

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