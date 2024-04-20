"Титул? Это не в наших руках. Речь не об этом. Манчестер Сити может выиграть каждую оставшуюся игру,? Да, это случалось довольно часто, но у них много игр и сложные соперники.

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Мы не думаем о них. Мы думаем лишь о том, сможем ли мы вернуться к победам. Имели много шансов и не выиграли, но это лучше, чем не иметь шансов вообще. Я абсолютно убежден, что мы можем вернуться на путь побед.

Дело никогда не в том, сколько очков вы получаете, а в том, как вы с ними обращаетесь. Это не является большой проблемой. Мы найдем способ быть позитивно настроенными, увидеть шанс перед собой, а потом мы должны обыграть соперника. В этом и есть вызов в футболе – мы можем готовиться к себе, но всегда есть соперник. Мы немного упростили жизнь трем командам подряд, и мы хотим это изменить", – цитирует Клоппа BBC.

Напомним, что Ливерпуль сейчас находится третьей позиции в турнирной таблице АПЛ с 71 баллом. Арсенал имеет столько же очков, но опережает "мерсисайдцев" по дополнительным показателям. Манчестер Сити лидирует с 73 пунктами.

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