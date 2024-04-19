После вылета от Баварии из Лиги чемпионов руководство “канониров” планирует усилить конкуренции в линии атаки. Речь идет не только о фланговых игроках, но и в планах найти центрального нападающего.

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Как информирует Telegraph, Арсенал составил список из трех игроков, которые по мнению клуба смогут принести пользу команде. "Канониры" внимательно следят за Джошуа Зиркзее из Болоньи, Беньямином Шешко из Лейпцига и Педру Нету Вулверхэмптона. Клаусула первых двух составляет около 50 миллионов фунтов.

Черговий тур АПЛ стартує 20 квітня. Зокрема, в цей день Арсенал на виїзді зіграє проти Вулверхемптона. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: набагато кращі шанси на перемогу в гостей. Звитяга команди Зінченка оцінена коефіцієнтом 1,44, а на успіх "вовків" дають 7,45. Нічия – 4,96. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,62, а на відповідний тотал менше – за 2,39.

При окончательном выборе руководство будет обращать особое внимание на игроков, которые имеют опыт выступлений в АПЛ. В последние годы Арсенал в основном отдает предпочтение тем футболистам, которые уже зарекомендовали себя в английском футболе. Из последних 10 трансферов команды семеро прибыли из других клубов АПЛ.

Чтобы увеличить бюджет на летние трансферы, "канониры" могут устроить распродажу. Среди кандидатов на продажу есть шесть игроков. Арсенал не будет препятствовать уходам Эдди Нкетии, Эмиля Смита-Роу, Кирана Тирни, Альберта Самби Локонга, Райсса Нейльсона и Арона Рамсдейла.

Отмечается, что растет неопределенность относительно будущего Александра Зинченко, у которого в конце этого сезона останется лишь два года контракта. Украинец пережил сложную кампанию, и некоторые болельщики высмеяли его во время домашнего поражения от Астон Виллы, хотя главный тренер Арсенала Микель Артета дал понять, что Зинченко "любят" в клубе.

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Напомним, Зинченко перебрался в лондонский клуб летом 2022 года. Манчестер Сити получил за этот трансфер 35 миллионов евро компенсации. Украинец сразу стал ключевым исполнителем в схемах Микеля Артеты. За первый сезон Александр провел в составе Арсенала 33 матча (1 гол и 2 ассиста). В нынешней кампании наш земляк уже повторил эти показатели. Все те же 33 матча (1 гол и 2 ассиста), но на 400 минут меньше проведено на поле.

К слову, "канониры" сейчас находятся на второй строчке в турнирной таблице АПЛ с 71 баллом. От Манчестер Сити Арсенал отстает на два пункта.

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