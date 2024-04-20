"Титул? Це не в наших руках. Мова не про це. Манчестер Сіті може виграти кожну гру, що залишилася? Так, це траплялося досить часто, але у них багато ігор і складні суперники.

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Ми не думаємо про них. Ми думаємо лише про те, чи зможемо ми повернутися до перемог. Мали багато шансів і не виграли, але це краще, ніж не мати шансів взагалі. Я абсолютно переконаний, що ми можемо повернутися на шлях перемог.

Справа ніколи не в тому, скільки очок ви отримуєте, а в тому, як ви з ними поводитеся. Це не є великою проблемою. Ми знайдемо спосіб бути позитивно налаштованими, побачити шанс перед собою, а потім ми повинні обіграти суперника. У цьому і є виклик у футболі – ми можемо готуватися до себе, але завжди є суперник. Ми трохи спростили життя трьом командам поспіль, і ми хочемо це змінити", – цитує Клоппа BBC.

Нагадаємо, що Ліверпуль наразі перебуває третій позиції у турнірній таблиці АПЛ з 71 балом. Арсенал має стільки ж очок, але випереджає "мерсисайдців" за додатковими показниками. Манчестер Сіті лідирує з 73 пунктами.

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