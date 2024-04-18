Чего только не придумают тренеры, чтобы встряхнуть и привести в чувство свою команду. Однако даже среди самых креативных наставников есть те, кто изрядно удивляет. К примеру, Фил Браун из Халл Сити.

Дебютный сезон в Премьер-лиге (2008/2009) на удивление хорошо складывался для Халл Сити. "Тигры" лишь пять раз уступили в 18 турах и к Boxing Day подходили в статусе шестой команды лиги. Однако все изменил матч против Манчестер Сити, который на тот момент занимал только 15-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, но уже расцветал под влиянием значительных финансовых инвестиций.

В любом случае довольно неожиданным был итог первого тайма – хозяева забили четыре сухих мяча, а Халл Сити оказался в нокдауне. К тому же все четыре гола "горожане" оформили за 21 минуту. Ситуацию надо было спасать, поэтому наставник гостей Фил Браун решился на нестандартное решение.

Партнер проєкту – ліцензійний букмекер GGBET з найширшою лінією понад 70 видів спорту та дисциплін кіберспорту. Крім цього, компанія створює унікальний україномовний контент на YouTube, а також активно допомагає нашим захисникам з 93 ОМБр.





Рефери Андре Марринер известил о завершении первого тайма, а футболисты поплелись в направлении подтрибунного помещения. У Брауна был свой план, поэтому он призвал подопечных возвращаться на поле и отправился в направлении штрафной площади. Как раз к тем воротам, за которыми расположились приезжие фанаты – Халл Сити на том матче поддерживали три тысячи болельщиков.

Наставник "тигров" выглядел очень решительно. А брутальности ему добавляли длинный плащ и гарнитура в ухе. Браун приказал футболистам сесть на газон, дождался, пока все займут свои места, а потом начал эмоциональную речь, которая вошла в историю Премьер-лиги. Следующие 90 секунд все пытались понять, что происходит.

#OnThisDay in 2008, Phil Brown conducted his half-time team talk on the pitch at Manchester City. pic.twitter.com/J2Mv8ihffH — Sky Sports Retro (@SkySportsRetro) December 26, 2021

"Мы даже не ушли с поля, – удивлялся впоследствии в разговоре с Daily Mail капитан и клубная легенда Иан Эшби. – Это было неправильно и деморализовало футболистов. Все знали, что с Ман Сити будет трудно, учитывая их состав и имеющиеся средства, но до того момента все шло хорошо".

Похожего мнения был другой игрок "тигров" Дин Уиндасс: "Самая большая проблема заключалась в том, что мы не могли его услышать – толпа сильно шумела. Не думаю, что он действительно нас унизил. Думаю, тренер больше смутил себя, ведь у нас было достаточно много опытных игроков в команде".

На спонтанном собрани отсутствовал, как минимум, один футболист. Нападающий Крэйг Фэган, который должен был выйти на поле сразу после перерыва, оказался в интересном положении. Браун приказал Фэгану готовиться к выходу на замену. Перед самым перерывом Крэйг пошел в уборную и хотел подготовиться к разговору с тренером, когда тот будет давать последние указания.

Я вышел, а в раздевалке все еще пусто, – вспоминал Фэган. – Тогда я выбежал из тоннеля, и увидел, как все сидят на поле перед болельщиками. Я подумал: "У меня проблемы, а я еще даже не был на поле.

Впоследствии в прессе появилась информация о том, что Фил Браун дал своей команде выходной на Рождество (даже, несмотря на поражение от Сандерленда 1:4), поэтому на следующий день футболисты вышли расконцентрированными. Возможно, тренер пытался таким образом исправить свою ошибку, однако было слишком поздно. Воспитательная беседа с подопечными практически никак не повлияла на развитие событий после перерыва. Команды забили еще по одному мячу, а Халл Сити таки не избежал разгрома – 1:5.

Сам наставник не считал свое представление в перерыве ошибочным. По крайней мере, Браун не признал этого публично. Сразу после матча Фил заверил, что его решение было правильным.

"В этом нет сомнений. Я ни о чем не жалею. Если это поразило одно или два эго, то так тому и быть, хотя у меня не было такого замысла. Наши болельщики заслуживают какого-то объяснения касаемо игры в первом тайме. Мне было трудно это сделать, не выходя из раздевалки – мы должны были извиниться. Приоритетом для меня является место на следующий год в Премьер-лиге. Ничего не изменилось. Для этого мы должны выиграть пять игр из 19", – Браун делал вид на пресс-конференции, будто ничего не произошло.

Впрочем, тот поступок сыграл злую шутку с командой в глобальном аспекте. Мостик между тренером и коллективом был разрушен. "Если бы у меня была возможность снова оказаться там, то я, наверное, сказал бы "Я этого не буду делать" и попытался бы отвести ребят в раздевалку", – рефлексировал капитан Эшби.

План Фила Брауна провалился – Халл Сити попал в тяжелую 6-матчевую серию поражений, а к концу сезона вместо пяти ожидаемых побед одержал только одну в 19 турах. В итоге "тигры" едва спаслись и лишь на один пункт опередили Ньюкасл, который покинул АПЛ. Впрочем, Халл Сити отсрочил вылет в Чемпионшип всего на сезон. В 2010-м команда вылетела во второй дивизион, но уже без Фила Брауна, которого убрали еще в марте. "Если бы меня не уволили, Халл Сити остался бы клубом Премьер-лиги еще на 20 лет", – не мог смириться Браун и выдвигал гипотезы.

До речі, сьогодні Ліверпуль спробує зробити неможливе та намагатиметься відіграти три м’ячі у поєдинку Ліги Європи проти Аталанти. Ліцензійний букмекер GGBET оцінює перемогу підопічних Юргена Клоппа коефіцієнтом 1,64. Нічия у Бергамо помножить суму ставки на 4,75, а перемогу Аталанти оцінили коефіцієнтом 4,32. У разі проходу Ліверпуля у наступний етап ваша ставка помножиться на 5,79.

Благодаря решению главного тренера раздевалка вышла из-под контроля. После того стыда в Манчестере его подопечные выиграли только шесть матчей из 51-го. Фил Браун больше никогда не тренировал в Премьер-лиге. В то же время Эшби уверял, что Браун – лучший тренер, с которым ему когда-либо приходилось работать.

Тот эпизод окончательно стал классикой уже в следующем году. В ноябре 2009-го Халл Сити вновь встретился с Манчестер Сити. Когда игрок "тигров" Джимми Буллард забил в ворота "горожан", то решил отпраздновать это событие по-особенному. Буллард воспроизвел уникальный "школьный разговор" посреди поля. Браун назвал это празднование "фантастическим".

Несколько лет назад журналист The Athletic спросил, жалеет ли Фил о своем поступке. "Мне безразлично, что кто-то говорит. Неправильно, что я выставил всю раздевалку, но я считал, что нашим долгом является шаг навстречу болельщикам. Я хотел дать им понять, что мы сожалеем, что это больше не повторится. Я всегда старался быть честным", – ответил Браун.

В истории футбола немало команд публично демонстрировали свои раздевалки. Камеры неоднократно снимали то, что происходит за кулисами. И никто не делал из этого трагедии. Однако экспрессивный поступок Фила Брауна шокировал абсолютно всех. Это был самый известный командный разговор в летописи АПЛ. И как показало время, он оказался роковым. Однако его главный герой этого не признает. По крайней мере, публично.