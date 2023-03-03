Колос и Кривбасс за время зимней паузы не смогли впечатлить болельщиков. Минимум новичков, немного кадровых потерь, очень мало голов в спаррингах – и ничего удивительного в тактическом плане. По крайней мере, инсайдов об этом не было. Именно поэтому в личной встрече 16-го тура никто не надеялся на большое количество голов.

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Впрочем, в первом тайме не хватало и качественных моментов. У Колоса можно вспомнить лишь две хорошие атаки – одна завершилась подачей на голову Смирного (Евгений пробил очень неточно), а другую Ориховский завершил выстрелом метров с 20-ти. Мяч пролетел над левой девяткой!

Кривбасс ответил серией лонгшотов. Капич и Хомченовский стреляли не очень точно, а вот удар Татаркова на 13-й минуте мог залететь в левый верхний угол – Волынец парировал! Также вспоминается неплохая атака с выводом Татаркова на выстрел из правого края штрафной. Никита бахнул в ближний, однако Волынец поймал мяч. Вот, собственно, и вся острота.

Уже через 42 секунды после старта второго тайма Колос мог выйти вперёд. Лысенко сбросил подачу Емца на правый фланг штрафной площади, откуда выстрелил Кравченко – мяч прошел рядом с дальней штангой! Ещё через минуту Лысенко получил мягкий заброс от Болбата и оказался прямо перед Сарнавским, но нормально пробить ему не удалось.

Наказание за расточительство прилетело довольно быстро. На 60-й минуте Микитишину дали пробить с правого края штрафной (Волынец парировал), а после розыгрыша углового он же навесил на Вернидуба. Виталий перепрыгнул оппонента и вколотил мяч в сетку – 1:0! Это был дебютный гол защитника за Кривбасс.

Колос в последующие 30 минут ничего не создал. Кривбасс же постепенно начал сушить игру, время от времени огрызаясь контратаками. Одна из них шокировала дважды. На 66-й минуте Устименко зацепился за мяч и исполнил финт Зидана (!), отклеившись от двух защитников на левом углу вратарской. Далее он пробил в Волынца, а Микитишин подхватил отскок в 10 метрах от пустых ворот – и выстрелил в небо!

Ничего более интересного после этого зрители не увидели. Такого высококачественного футбола не выдержала даже техника, прекратившая трансляцию на несколько минут. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Кривбасса! Подопечные Юрия Вернидуба взяли реванш за поражение в первом круге, набрали 21 очко и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице. Колос с 20 зачётными баллами опустился на седьмую.

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