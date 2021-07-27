Контракт 36-летнего ветарана с Ювентусом завершился в конце июня, а стороны до сих пор не подписали новый.

Кьеллини выдвинул Ювентусу два условия относительно нового контракта

Андреа Аньелли во время пресс-конференции спросили о ходе переговоров, на что он ответил: "Я разговаривал с ним несколько дней назад. Я не хотел прерывать его отдых для того, чтобы он подписал контракт. Он в клубе уже много лет. Это не проблема".

Напомним, Джорджо Кьеллини одевает футболку Ювентуса с 2005 года. Защитник за это время выиграл с туринцами 20 трофеев.

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