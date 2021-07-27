"Це не проблема": Аньєллі – про майбутнє К'єлліні в Ювентусі
Президент "Старої синьйори" Андреа Аньєллі висловився щодо майбутнього Джорджо К'єлліні.
Контракт 36-річного ветарана з Ювентусом завершився наприкінці червня, а сторони досі не підписали новий.
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Андреа Аньєллі під час пресконференції запитали про перебіг перемовин, на що він відповів: "Я розмовляв з ним кілька днів тому. Я не хотів переривати його відпочинок для того, щоб він підписав контракт. Він у клубі вже чимало років. Це не проблема".
Нагадаємо, Джорджо К'єлліні одягає футболку Ювентуса з 2005 року. Оборонець за цей час виграв з туринцями 20 трофеїв.
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