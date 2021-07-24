36-летний защитник сейчас находится в статусе свободного агента. Ожидается, что он все же подпишет новый контракт с Ювентусом, но это должно произойти после возвращения из отпуска, сообщает Football Italia.

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Правда, Кьеллини имеет два требования по сделке. Во-первых, он хочет еще два года выступать за "бьянконери". Во-вторых, Джорджо стремится получать большую зарплату. По предварительному контракту ветеран получал 3,5 млн евро, сейчас он может попросить повышение до 5 млн.

Напомним, Джорджо Кьеллини одевает футболку Ювентуса с 2011 года. Защитник за это время выиграл с туринцами 20 трофеев.

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