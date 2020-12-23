"Вчера, с плохой эффективностью и результатом далеким от удовлетворительного, мы завершили 2020 год. Он был особенным во многих аспектаах. Пустые стадионы, протоколы COVID, отложенные матчи, длинные паузы и очень плотный календарь.

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Но это не может быть оправданием для нас. Мы знаем, что нам нужно отдаваться больше, чтобы играть лучше и побеждать чаще. Мы – Ювентус! И мы просто не можем принять ничего меньшего, чем совершенство на поле!

Я надеюсь, этот короткий перерыв может помочь нам вернуться сильнее и сплоченнее, чем когда-либо, поскольку сезон еще далеко не закончен, и в конце концов мы верим, что мы еще раз будем праздновать со своими тифози. Верьте в нас, доверяйте нашей команде так же, как и мы вам, и мы отблагодарим!" –написал Роналду в Instagram.

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