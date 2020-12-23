"Це не може бути виправданням для нас": Роналду – про фіаско з Фіорентиною і важкий 2020 рік
Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду підсумував 2020 рік, який завершився болючою поразкою від Фіорентини (0:3).
"Вчора, з поганою ефективністю та результатом далеким від задовільного, ми завершили 2020 рік. Він був особливим у багатьох аспектаах. Порожні стадіони, протоколи COVID, відкладені матчі, довгі паузи та дуже щільний календар.
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Але це не може бути виправданням для нас. Ми знаємо, що нам потрібно віддаватися більше, щоб грати краще і перемагати частіше. Ми – Ювентус! І ми просто не можемо прийняти нічого меншого, ніж досконалість на полі!
Я сподіваюся, ця коротка перерва може допомогти нам повернутися сильнішими та згуртованішими, ніж будь-коли, оскільки сезон ще далеко не закінчений, і врешті-решт ми віримо, що ми ще раз будемо святкувати зі своїми тіфозі. Вірте в нас, довіряйте нашій команді так само, як і ми вам, і ми віддячимо!" – написав Роналду в Instagram.
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