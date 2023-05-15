"Ощущения отличные. Работа, которая началась в июле, была выполнена хорошо, и десять месяцев мы работали, шли на жертвы. Болельщики и клуб заслужили титул. Благодаря этой работе мы добились стабильности.

Чемпионский поединок Хави в видеообзоре матча Эспаньол – Барселона – 2:4

Мы обеспечили себе титул в отличном матче. Выиграть Ла Лигу в Дерби, это необычно. Отпраздновать – это нормально, но я понимаю, что мы не дома, поэтому нельзя проявлять неуважение. Понимаю, как сложно сдерживаться, но я сказал игрокам, что лучшее, что они могут сделать сейчас, это скорее уйти с поля.

Нам пришлось несладко, было много критики. Работу, которую мы проделали, не ценят как следует. Но это Барселона, и я знаю, как все устроено. Эта победа обеспечивает нашему проекту безопасность. У нас были тяжелые моменты, но мы знали, как остаться еденными. Важно и то, как достигли цели. Мы иногда показывали очень хороший футбол. Мы хотим выиграть оставшиеся четыре матча. Мы уже достигли своей цели, и это было тяжело.

Это не чемпионство Хави. Мне неприятно от таких высказываний. Это чемпионство Барселоны", – цитирует наставника "блаугранас" Marca.

Напомним, что Барселона выиграла 27 титул чемпиона Испании в своей истории.

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