"Відчуття чудові. Робота, яка почалася у липні, була виконана добре, і десять місяців ми працювали, йшли на жертви. Вболівальники та клуб заслужили титул. Завдяки цій роботі ми досягли стабільності.

Чемпіонський поєдинок Хаві у відеоогляді матчу Еспаньйол – Барселона – 2:4

Ми забезпечили собі титул у чудовому матчі. Виграти Ла Лігу у дербі, це незвичайно. Відсвяткувати – це нормально, але я розумію, що ми не вдома, тож не можна виявляти неповагу. Розумію, як складно стримуватись, але я сказав гравцям, що найкраще, що вони можуть зараз зробити, це швидше піти з поля.

Нам довелося несолодко, було багато критики. Роботу, яку ми виконали, не цінують як слід. Але це Барселона, і я знаю, як усе влаштовано. Ця перемога забезпечує нашому проєкту безпеку. Ми мали важкі моменти, але ми знали, як залишитися єдиними. Важливо й те, як досягли мети. Ми часом показували дуже добрий футбол. Ми хочемо виграти чотири матчі, що залишилися. Ми вже досягли своєї мети, і це було тяжко.

Це не чемпіонство Хаві. Мені неприємно від таких висловлювань. Це чемпіонство Барселони", – цитує наставника "блаугранас" Marca.

Нагадаємо, що Барселона виграла 27-й титул чемпіона Іспанії у своїй історії.

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