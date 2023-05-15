Чтобы досрочно оформить чемпионство "блаугранас" нужно было победить на выезде Эспаньол. Подопечные Хави блестяще справились со своей задачей. Еще до перерыва Барселона добыла комфортный для себя счет благодаря голам Левандовски и Бальде. Однако каталонцы разрешили и хозяевам дважды забить. Это не помешало Барселоне праздновать победу, а, напротив, придало зрелищности встречи.

Барселона выиграла Ла Лигу, уничтожив Эспаньол – фанаты выгнали команду Хави с поля после завоевания 27-го чемпионства.

Барселона опережает мадридский Реал на 14 очков, а это значит, что каталонцы в любом случае не потеряет первую строчку. Итак, подопечные Хави стали чемпионами Испании. Эспаньол остается в зоне вылета, отставая от 17 ступени на четыре балла.