Чемпионский поединок Хави в видеообзоре матча Эспаньол – Барселона – 2:4
Барселона разбила Эспаньол в рамках 34 тура Ла Лиги. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".
Чтобы досрочно оформить чемпионство "блаугранас" нужно было победить на выезде Эспаньол. Подопечные Хави блестяще справились со своей задачей. Еще до перерыва Барселона добыла комфортный для себя счет благодаря голам Левандовски и Бальде. Однако каталонцы разрешили и хозяевам дважды забить. Это не помешало Барселоне праздновать победу, а, напротив, придало зрелищности встречи.
Барселона выиграла Ла Лигу, уничтожив Эспаньол – фанаты выгнали команду Хави с поля после завоевания 27-го чемпионства.
Барселона опережает мадридский Реал на 14 очков, а это значит, что каталонцы в любом случае не потеряет первую строчку. Итак, подопечные Хави стали чемпионами Испании. Эспаньол остается в зоне вылета, отставая от 17 ступени на четыре балла.