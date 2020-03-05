"Это называется "спорт": мэр Бергамо заступился за Аталанту после слов президента Ювентуса

Мэр Бергамо Джорджо Гори прокомментировал слова президента Ювентуса Андреа Аньелли, который поставил под сомнение справедливость участия Аталанты в Лиге чемпионов.

"Я уважаю Андреа Аньелли, но не согласен с его словами. По сравнению с элитой богатых и знаменитых, я считаю, что лучшим является результат, достигнутый на поле. Аталанта своим потом заработала место в еврокубках. Этот кредит доверия дается даже тем, кто представляет "всего лишь" провинциальный город. Это называется "спорт", – написал Гори на своей странице в социальной сети Твиттер.

Президент Ювентуса поставил под сомнение справедливость участия Аталанты в Лиге чемпионов

Напомним, Аньелли на FT Business of Football Summit в Лондоне заявил, что с большим уважением относится ко всему, что делает Аталанта, но у нее, по его мнению, "нет истории международных встреч".

Аталанта в прошлом сезоне заняла 3 место в чемпионате Италии, добралась до финала Кубка Италии и впервые в своей истории завоевала путевку в Лигу чемпионов. В текущем розыгрыше Серии А команда Малиновского занимает 4 место, а в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов разгромила Валенсию со счетом 4: 1.

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