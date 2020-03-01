Аталанта неприлично разбомбила команду Шахова – Малиновский забил классный гол и сделал еще один

Лечче проиграл Аталанте (2:7) в 26 туре чемпионата Италии. Руслан Малиновский и Евгений Шахов начали в запасе. Счет и обзор матча Серии А 2019/20 читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Лечче – Аталанта на "Футбол 24", стартовал в 16:00. В нынешнем тысячелетии бергамаски только раз потерпели фиаско от "салентини". На Виа дель Маре проиграли 15 лет назад (1:0). Так что для Аталанты Лечче – более чем удобный соперник. Игра первого круга, в которой "Богиня" спокойно одолела "волков" 3:1, прекрасно вписывается в эту закономерность. Команда Шахова дома выглядит несколько хуже, чем на выезде, однако именно здесь завоевала 2 наиболее выдающихся результата сезона.

Лечче – Аталанта: онлайн-трансляция матча – дерби игроков сборной Украины в Серии А

Да, Лечче отобрал очки у Ювентуса и Интера – двух лидеров Серии А. Кроме того, за последние 3 домашних тура набрал 7 очков, а это почти вдвое больше, чем за предыдущие 9 игр в родных стенах. Аталанта же на выезде за весь сезон чемпионата Италии проиграла только Болонье. Как ни прискорбно, это был один из редких матчей, когда Малиновский вышел в стартовом составе. Нынешняя дуэль выглядела определяющей для обоих соперников. Аталанте нужно было наращивать отрыв от Ромы в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов. Лечче удерживал примерно то же 3-очковое расстояние до зоны вылета.

Первый же удар в матче мог завершаться взятием ворот. Аталанта долго тянула, и вот на 13-й минуте Гомес подал угловой, Пашалич выиграл верховую борьбу, а Паломино чудом не добил с нескольких метров. Сапата из пределов штрафной пробил выше с рикошетом. И именно после этого углового от Иличича на 17-й Джулио Донати срезал снаряд в собственные ворота. Полное доминирование бергамасков. Иличич пробивал в дальний угол. Вратарь только оттянул приговор. Подача словенца была идеальной – замкнул Сапата. По такой игре вполне можно было довести дело и до 0:7, как было в январской выездной игре с Торино.

Если Лечче даже в контратаки не может выйти, а сразу теряет мяч, то команда Гасперини с легкостью раз за разом входит в чужие владения. Сапата отбросил, Гомес пробил метров с 15 не совсем точно. Усыпили хозяева бдительность соперника. В своей единственной осмысленной атаке, которая произошла в первые 30 минут, Сапонара качнул Хатебура и пробил в дальние девять. Дождался экс-хавбек Милана выверенного паса со своей половины, а мы уже и не ждали. де Рон стреляет издалека. Уже 10 попыток у гостей.

Разрывы начались у Аталанты. Донати беспрепятственно пробил в нижний угол и исправился за автогол. Центр поля у бергамасков сегодня не очень надежен у своих ворот. Надо Малиновского? По крайней мере у "Богини" совершенно расклеилась игра во второй половине тайма. Вообще нелогичный футбол у нас. Оказывается, Лечче умеет комбинировать и доводить атаки до ума. Удар Барака, снова совсем свободного игрока, идет выше, но эта легкость, с которой позволяют гости атаковать себя, пугает.

Не менее спокойно Аталанта вернула себе преимущество на старте второй половины. Иличич отдал в разрез. Гомес пробил в голкипера, но сам же Йосип и добил, спокойно разобравшись во вратарской. Хатебур ворвался с фланга в штрафную и выложил, как на блюдечке. Какой же промах Пашалича метров с 10. Не беда, Сапата удвоил преимущество на 54-й, фактически повторив сценарий первой половины. Иличич снова идеально разрезает, Пашалич катит во вратарскую, а там Дуван опережает кипера.

А это уже хет-трик колумбийского снайпера. Иличич протянул и получил в ответ заброс от Гомеса. Йосип в падении протолкнул на Сапату, который со второй попытки прошил вратаря. Евгений Шахов вышел вместо капитана Манкосу на 63-й. Есть первый украинец на поле. Свои 20 с лишним минут получит и Малиновский, заменивший Гомеса. Нервно вошел в игру Руслан. Дал себя пройти вблизи собственной штрафной, потерял мяч на ровном месте, мощно пробил издали в защитника. Не замечал Малиновский и острых продолжений для атак – зря партнеры размахивали руками, выпрашивая пасс.

А вот здесь уже поинтереснее. Муриель обыгрался в стеночку с украинцем и пробил – сейв Габриэля. Шахов также отдавал под удар, но не слишком опасно полчилось. Хатебур совсем один вбегал в штрафную, пас Пашаличу, который мог и разыграть – удар заблокирован. Малиновский, как казалось, вовремя отдавал вразрез на Муриеля. Колумбиец попал в штангу, затем добил. Судьи зафиксировали офсайд, но VAR измерил иначе – хавбек сборной Украины успел сделать шестой гол своей команды, джокеры Гасперини также отличились! Корчится от боли Руслан. Мяч попал в больное место. Пришле в себя и положил в фирменном стиле. Малиновский забивает издали на 90+1. Вот это вышел украинец – 7:2.