toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ВОРСКЛА - ШАХТЕР РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ

Аталанта неприлично разбомбила команду Шахова – Малиновский забил классный гол и сделал еще один

17:56 634 Читати українською
Аталанта неприлично разбомбила команду Шахова – Малиновский забил классный гол и сделал еще один

Лечче проиграл Аталанте (2:7) в 26 туре чемпионата Италии. Руслан Малиновский и Евгений Шахов начали в запасе. Счет и обзор матча Серии А 2019/20 читайте на "Футбол 24".

29’ Риккардо Сапонара
40’ Джулио Донати
 
Джулио Донати 17’
Дуван Сапата 22’
Йосип Иличич 47’
Дуван Сапата 54’
Дуван Сапата 62’
Луис Муриэль 89’
Руслан Малиновский 90+2’
17’ Джулио Донати
22’ Дуван Сапата
29’ Риккардо Сапонара
40’ Джулио Донати
47’ Йосип Иличич
54’ Дуван Сапата
62’ Дуван Сапата
89’ Луис Муриэль
90+2’ Руслан Малиновский

Матч, как и онлайн-трансляция Лечче – Аталанта на "Футбол 24", стартовал в 16:00. В нынешнем тысячелетии бергамаски только раз потерпели фиаско от "салентини". На Виа дель Маре проиграли 15 лет назад (1:0). Так что для Аталанты Лечче – более чем удобный соперник. Игра первого круга, в которой "Богиня" спокойно одолела "волков" 3:1, прекрасно вписывается в эту закономерность. Команда Шахова дома выглядит несколько хуже, чем на выезде, однако именно здесь завоевала 2 наиболее выдающихся результата сезона.

Лечче – Аталанта: онлайн-трансляция матча – дерби игроков сборной Украины в Серии А

Да, Лечче отобрал очки у Ювентуса и Интера – двух лидеров Серии А. Кроме того, за последние 3 домашних тура набрал 7 очков, а это почти вдвое больше, чем за предыдущие 9 игр в родных стенах. Аталанта же на выезде за весь сезон чемпионата Италии проиграла только Болонье. Как ни прискорбно, это был один из редких матчей, когда Малиновский вышел в стартовом составе. Нынешняя дуэль выглядела определяющей для обоих соперников. Аталанте нужно было наращивать отрыв от Ромы в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов. Лечче удерживал примерно то же 3-очковое расстояние до зоны вылета.

Первый же удар в матче мог завершаться взятием ворот. Аталанта долго тянула, и вот на 13-й минуте Гомес подал угловой, Пашалич выиграл верховую борьбу, а Паломино чудом не добил с нескольких метров. Сапата из пределов штрафной пробил выше с рикошетом. И именно после этого углового от Иличича на 17-й Джулио Донати срезал снаряд в собственные ворота. Полное доминирование бергамасков. Иличич пробивал в дальний угол. Вратарь только оттянул приговор. Подача словенца была идеальной – замкнул Сапата. По такой игре вполне можно было довести дело и до 0:7, как было в январской выездной игре с Торино.

Если Лечче даже в контратаки не может выйти, а сразу теряет мяч, то команда Гасперини с легкостью раз за разом входит в чужие владения. Сапата отбросил, Гомес пробил метров с 15 не совсем точно. Усыпили хозяева бдительность соперника. В своей единственной осмысленной атаке, которая произошла в первые 30 минут, Сапонара качнул Хатебура и пробил в дальние девять. Дождался экс-хавбек Милана выверенного паса со своей половины, а мы уже и не ждали. де Рон стреляет издалека. Уже 10 попыток у гостей.

Разрывы начались у Аталанты. Донати беспрепятственно пробил в нижний угол и исправился за автогол. Центр поля у бергамасков сегодня не очень надежен у своих ворот. Надо Малиновского? По крайней мере у "Богини" совершенно расклеилась игра во второй половине тайма. Вообще нелогичный футбол у нас. Оказывается, Лечче умеет комбинировать и доводить атаки до ума. Удар Барака, снова совсем свободного игрока, идет выше, но эта легкость, с которой позволяют гости атаковать себя, пугает.

Не менее спокойно Аталанта вернула себе преимущество на старте второй половины. Иличич отдал в разрез. Гомес пробил в голкипера, но сам же Йосип и добил, спокойно разобравшись во вратарской. Хатебур ворвался с фланга в штрафную и выложил, как на блюдечке. Какой же промах Пашалича метров с 10. Не беда, Сапата удвоил преимущество на 54-й, фактически повторив сценарий первой половины. Иличич снова идеально разрезает, Пашалич катит во вратарскую, а там Дуван опережает кипера.

А это уже хет-трик колумбийского снайпера. Иличич протянул и получил в ответ заброс от Гомеса. Йосип в падении протолкнул на Сапату, который со второй попытки прошил вратаря. Евгений Шахов вышел вместо капитана Манкосу на 63-й. Есть первый украинец на поле. Свои 20 с лишним минут получит и Малиновский, заменивший Гомеса. Нервно вошел в игру Руслан. Дал себя пройти вблизи собственной штрафной, потерял мяч на ровном месте, мощно пробил издали в защитника. Не замечал Малиновский и острых продолжений для атак – зря партнеры размахивали руками, выпрашивая пасс.

А вот здесь уже поинтереснее. Муриель обыгрался в стеночку с украинцем и пробил – сейв Габриэля. Шахов также отдавал под удар, но не слишком опасно полчилось. Хатебур совсем один вбегал в штрафную, пас Пашаличу, который мог и разыграть – удар заблокирован. Малиновский, как казалось, вовремя отдавал вразрез на Муриеля. Колумбиец попал в штангу, затем добил. Судьи зафиксировали офсайд, но VAR измерил иначе – хавбек сборной Украины успел сделать шестой гол своей команды, джокеры Гасперини также отличились! Корчится от боли Руслан. Мяч попал в больное место. Пришле в себя и положил в фирменном стиле. Малиновский забивает издали на 90+1. Вот это вышел украинец – 7:2.

blog_ava
Мбаппе повторил фирменный финт Роналдиньо, опозорив двух защитников – видео момента
10:58
1860
Теги
Лечче - Аталанта Лечче Лечче Аталанта Аталанта Италия Видеоновости Главное Евгений Шахов Евгений Шахов Украинцы за рубежом Руслан Малиновский Руслан Малиновский Красивые голы Сборная Украины
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
35
мин
Реал Мадрид
22:00
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук