"Це називається "спорт": мер Бергамо заступився за Аталанту після слів президента Ювентуса

Мер Бергамо Джорджо Горі прокоментував слова президента Ювентуса Андреа Аньєллі, який поставив під сумнів справедливість участі Аталанти в Лізі чемпіонів.

"Я поважаю Андреа Аньєллі, але не згоден з його словами. У порівнянні з елітою багатих і знаменитих, я вважаю, що кращим є результат, досягнутий на полі. Аталанта своїм потом заробила місце в єврокубках. Цей кредит довіри дається навіть тим, хто презентує "всього лише" провінційне місто. Це називається "спорт", – написав Горі на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Президент Ювентуса поставив під сумнів справедливість участі Аталанти в Лізі чемпіонів

Нагадаємо, Аньєллі на FT Business of Football Summit у Лондоні заявив, що з великою повагою ставиться до всього, що робить Аталанта, але у неї, на його думку, "немає історії міжнародних зустрічей".

Аталанта минулого сезону посіла 3 місце у чемпіонаті Італії, дісталась до фіналу Кубка Італії і вперше у своїй історії здобула путівку у Лігу чемпіонів. У поточному розіграші Серії А команда Маліновського посідає 4 сходинку, а у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів розгромила Валенсію з рахунком 4:1.

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