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Президент Ювентуса поставил под сомнение справедливость участия Аталанты в Лиге чемпионов

18:41 151 Читати українською
Президент Ювентуса поставил под сомнение справедливость участия Аталанты в Лиге чемпионов
ФК Аталанта / TMW

Президент Ювентуса Андреа Аньелли выразил сомнения в правильности отбора участников Лиги чемпионов.

"Я очень уважаю работу Аталанты, но без истории выступлений в еврокубках и благодаря только одному хорошему сезону они напрямую попали в Лигу чемпионов. Правильно ли это?

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Я вспоминаю о Роме, которая в последние годы стабильно приносила очки в копилку итальянского рейтинга. Они провели один неудачный сезон и теперь несут серьезные материальные потери без Лиги чемпионов. Есть команды, которые выиграли чемпионат или Кубок и те, которые попали в турнир только благодаря рейтингу своей страны. Нужно уравновешивать вклад клубов в европейский футбол и результаты отдельно взятого сезона", – сказал Аньелли на FT Business of Football Summit в Лондоне.

Напомним, в прошлом сезоне Аталанта заняла 3 место в чемпионате Италии и впервые в своей истории завоевала путевку в Лигу чемпионов. В текущем розыгрыше Серии А команда Гасперини сейчас занимает 4 место, опережая Рому на 4 очка (у бергамасков 1 матч в запасе).

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Италия Андреа Аньелли Ювентус Ювентус Аталанта Аталанта
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