Полузащитник Колоса Андрей Богданов вступил в ряды территориальной обороны. Совместное фото с 32-летним экс-динамовцем на своей странице в социальной сети Instagram выложил Александр Алиев.

Экс-президент ПФЛ вступил в ряды ВСУ

К слову, в терроборону уже вступил целый ряд известных футболистов, спортсменов, телеведущих и музыкантов, среди которых: Юрий Вернидуб, Михаил Кополовец, Александр Усик, Андрей Столярчук, Андрей Хливнюк и многие другие.

Напомним, сегодня уже 11-й день войны России против Украины. Захватчики разрушают деревни и города, убивают военных и гражданских, но ВСУ с терробороной дают достойный отпор незваному гостю.

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