"Мы точно не об этом. Изменения все равно нужно начинать с себя, если мы хотим построить украинский футбол рыночным, прозрачным и самодостаточным. Мы не можем идти на такие вещи.

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Я бы назвал это мошенничеством. Сели играть, а в конце игры говорим – а давайте правила немного изменим. Это точно неправильно по отношению ко всем участникам процесса. Тем, кто борется за выживание, и кто не борется.

Здесь должен быть спортивный принцип. Это основа основ футбола. Без соблюдения регламента у нас ничего не поедет. Буквально в этом году регламент уже однажды существенно нарушили с единым телепулом. Прописано, сколько клубов вылетают и сколько остаются. Этот принцип нужно сохранять.

Мы тоже боремся за выживание, но не хотим изнасилования регламента. Это надо точно остановить и даже не обсуждать такие вещи", – сказал Надеин в комментарии Футбол TIME.

Напомним, после 26-ти туров Львов идет в турнирной таблице последним, сохраняя мизерные шансы на сохранение прописки. По слухам, клуб может прекратить свое существование в случае вылета из УПЛ.

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