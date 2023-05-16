"На прошлой неделе в инстаграме я написал пост. Там объяснил, почему я считаю, что в новом сезоне УПЛ будет 18 команд (хотя в официальной плоскости такого обсуждения вообще не было).

Клуб УПЛ может прекратить существование в случае вылета: "Он станет неинтересен инвесторам"

Если коротко, то "чтобы никого не обидеть". Должен признать – не дочитал ситуацию до конца. В сезоне 2023/24 УПЛ может расшириться до 20 клубов – это подтвердили уже несколько источников. Инициатор возможного расширения – Львов, менеджеры которого прощупывают вариант в разговорах с клубами УПЛ. Более того – есть влиятельные клубы, которые не против такого варианта. Нас ожидает традиционно веселое кабинетное межсезонье.

Берегите деревья – не печатайте регламенты. На них всем ***. В УПЛ будут играть все желающие", – написал в Telegram журналист Владимир Зверев.

"Фоменко посмотрел и говорит: "Тебе надо гири на ноги повесить". Наш тренер зажигает в Азии, вспоминает Динамо и мечтает об УПЛ