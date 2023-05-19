"Ми точно не про це. Зміни все одно потрібно починати з себе, якщо ми хочемо побудувати український футбол ринковим, прозорим та самодостатнім. Ми не можемо йти на такі речі.

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Я б назвав це шахрайством. Сіли грати, а в кінці гри кажемо – а давайте правила трішки змінимо. Це точно неправильно стосовно всіх учасників процесу. Тих, хто бореться за виживання, і хто не бореться.

Тут має бути спортивний принцип. Це основа основ футболу. Без дотримання регламенту в нас нічого не поїде. Буквально цього року регламент вже одного разу суттєво порушили з єдиним телепулом. Прописано, скільки клубів вилітають та скільки залишаються. Цей принцип потрібно зберігати.

Ми теж боремося за виживання, але не хочемо гвалтування регламенту. Це треба точно зупинити та навіть не обговорювати такі речі", – сказав Надєїн у коментарі Футбол TIME.

Нагадаємо, після 26-ти турів Львів йде у турнірній таблиці останнім, зберігаючи мізерні шанси на збереження прописки. За чутками, клуб може припинити своє існування у разі вильоту з УПЛ.

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