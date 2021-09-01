"Что чувствую, получив возможность снова стать игроком Манчестер Юнайтед? Как вы знаете, у меня фантастическая история в этом удивительном клубе. Я был здесь с 18 лет. Конечно, я рад, что вернулся домой через 12 лет. Я действительно рад и с нетерпением жду первой игры.

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Роль Фергюсона в моем возвращении? Все знают, что с тех пор, как я перешел в Манчестер Юнайтед в 18 лет, сэр Алекс Фергюсон играл ключевую роль для меня. Он для меня как отец в футболе. Фергюсон очень помог мне, научил многим вещам, мы все время поддерживали отношения. Сэр Алекс – невероятный человек. Я его очень люблю. Он сыграл ключевую роль в том, где я оказался, в том, что я подписал контракт с МЮ.

Думаю, это лучшее решение. В моем понимании, оно правильное. Я перешел из Ювентуса в Манчестер Юнайтед – это новая глава, и я очень доволен. Я хочу снова писать историю, помогать клубу добиваться отличных результатов, выигрывать престижные трофеи, творить большие дела", – отметил Роналду в интервью официальному сайту Манчестер Юнайтед.

Напомним, вчера, 31 августа, Манчестер Юнайтед объявил о завершении трансфера Роналду. Криш присоединится к "красным дьяволам" уже после матчей сборных. Во второй раз дебютировать за манкунианцев португалец может 11 сентября в поединке против Ньюкасла.

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