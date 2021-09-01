"Що відчуваю, отримавши можливість знову стати гравцем Манчестер Юнайтед? Як ви знаєте, у мене фантастична історія в цьому дивовижному клубі. Я був тут з 18 років. Звичайно, я радий, що повернувся додому через 12 років. Я дійсно радий і з нетерпінням чекаю першої гри.

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Роль Фергюсона в моєму поверненні? Всі знають, що з тих пір, як я перейшов в Манчестер Юнайтед у 18 років, сер Алекс Фергюсон грав ключову роль для мене. Він для мене як батько у футболі. Фергюсон дуже допоміг мені, навчив багатьох речей, ми весь час підтримували відносини. Сер Алекс – неймовірна людина. Я його дуже люблю. Він зіграв ключову роль в тому, де я опинився, в тому, що я підписав контракт з МЮ.

Думаю, це найкраще рішення. У моєму розумінні, воно правильне. Я перейшов з Ювентуса в Манчестер Юнайтед – це нова глава, і я дуже задоволений. Я хочу знову писати історію, допомагати клубу домагатися відмінних результатів, вигравати найпрестижніші трофеї, творити великі справи", – зазначив Роналду в інтерв'ю офіційному сайту Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, вчора, 31 серпня, Манчестер Юнайтед оголосив про завершення трансферу Роналду. Кріш приєднається до "червоних дияволів" вже після матчів збірних. Вдруге дебютувати за манкуніанців португалець може 11 вересня у поєдинку проти Ньюкасла.

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