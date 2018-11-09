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"Это лучше, чем секс", – Алвес высоко оценил работу с Гвардиолой – Пеп уже ответил бразильцу

17:18 6 Читати українською
"Это лучше, чем секс", – Алвес высоко оценил работу с Гвардиолой – Пеп уже ответил бразильцу
Хосеп Гвардиола и Дани Алвес в Барселоне / Фото: соцсети

Бразильский защитник ПСЖ Дани Алвес скучает по работе с Гвардиолой.

Защитник ПСЖ Дани Алвес с радостью вспоминает работу под руководством Хосепа Гвардиолы.

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"Это лучше, чем секс", – заявил бразильский футболист.

Слова Алвеса перевели Гвардиоле, и они вызвали у него улыбку. Испанский специалист не ответил бразильцу взаимностью.

"Я предпочитаю секс", – сказал, смеясь, Гвардиола.

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Дани Алвес Дани Алвес Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
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