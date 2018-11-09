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"Це краще, ніж секс", – Алвес високо оцінив роботу з Гвардіолою – Пеп вже відповів бразильцю

17:18 816 Читать на русском
"Це краще, ніж секс", – Алвес високо оцінив роботу з Гвардіолою – Пеп вже відповів бразильцю
Хосеп Гвардіола та Дані Алвес у Барселоні / Фото: соцмережі

Бразильський захисник ПСЖ Дані Алвес сумує за роботою з Гвардіолою.

Захисник ПСЖ Дані Алвес з радістю згадує роботу під керівництвом Хосепа Гвардіоли.

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"Це краще, ніж секс", – заявив бразильський футболіст.

Слова Алвеса переказали Гвардіолі, і вони викликали в нього щиру усмішку. Іспанський фахівець не відповів бразильцю взаємністю.

"Я обираю секс", – сказав, сміючись, Гвардіола.

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Теги
Англія Дані Алвес Дані Алвес Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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