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Хау випередив Гвардіолу та Саррі у боротьбі за нагороду найкращому тренеру жовтня в АПЛ

16:41 196 Читать на русском
Хау випередив Гвардіолу та Саррі у боротьбі за нагороду найкращому тренеру жовтня в АПЛ
Едді Хау / фото із соцмереж

Стало відоме ім'я фахівця, який став найкращим тренером англійської Прем'єр-ліги в жовтні.

У голосуванні переміг наставник Борнмута Едді Хау, який зумів випередити таких фахівців, як Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Мауріціо Саррі (Челсі) і Кріс Г'ютон (Брайтон).

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Під його керівництвом "вишеньки" минулого місяця провели чотири матчі, в яких здобули три перемоги – над Крістал Пелас, Уотфордом і Фулхемом, а ще один матч зіграли внічию з Саутгемптоном.

Борнмут після 11 турів займає шосте місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, маючи в своєму активі 20 очок.

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Теги
Англія Борнмут Борнмут АПЛ Едді Хау Едді Хау
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