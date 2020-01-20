Это команда, у которой можно учиться, – Гвардиола выразил восхищение будущим соперником Манчестер Сити

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился своим восторгом от игры Шеффилд Юнайтед, с которым "горожане" встретятся завтра в 24 туре АПЛ.

"Я невероятно поражен Шеффилд Юнайтед. Говорят, что ты можешь прогрессировать, наблюдая за другими командами. Но этот случай доказывает обратное.

Гвардиола поделился планами Манчестер Сити на остаток сезона

Нам пришлось нелегко в предыдущем матче с ними. Я восхищаюсь этой командой, честно. Тем, как они играют. В их составе много футболистов, выступавших в Чемпионшипе и Первом дивизионе. Мне это нравится. Это команда, у которой можно учиться", – цитирует Гвардиолу The Independent.

Напомним, после 23 туров АПЛ Шеффилд Юнайтед занимает 7 место в турнирной таблице. Для клуба это первый сезон после возвращения в элитный дивизион чемпионата Англии.

Холанд пройшов посвяту, Сетьєн повернув Барсі обличчя, МЮ не встояв проти Клоппа, блискуча форма Кріша – огляд вікенду