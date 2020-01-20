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Это команда, у которой можно учиться, – Гвардиола выразил восхищение будущим соперником Манчестер Сити

20 января 21:42 208 Читати українською
Это команда, у которой можно учиться, – Гвардиола выразил восхищение будущим соперником Манчестер Сити
Хосеп Гвардиола / The Sun

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился своим восторгом от игры Шеффилд Юнайтед, с которым "горожане" встретятся завтра в 24 туре АПЛ.

 

"Я невероятно поражен Шеффилд Юнайтед. Говорят, что ты можешь прогрессировать, наблюдая за другими командами. Но этот случай доказывает обратное.

Гвардиола поделился планами Манчестер Сити на остаток сезона

Нам пришлось нелегко в предыдущем матче с ними. Я восхищаюсь этой командой, честно. Тем, как они играют. В их составе много футболистов, выступавших в Чемпионшипе и Первом дивизионе. Мне это нравится. Это команда, у которой можно учиться", – цитирует Гвардиолу The Independent.

Напомним, после 23 туров АПЛ Шеффилд Юнайтед занимает 7 место в турнирной таблице. Для клуба это первый сезон после возвращения в элитный дивизион чемпионата Англии.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити
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