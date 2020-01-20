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Це команда, у якої можна вчитися, – Гвардіола висловив захоплення майбутнім суперником Манчестер Сіті

21:40 709 Читать на русском
Це команда, у якої можна вчитися, – Гвардіола висловив захоплення майбутнім суперником Манчестер Сіті
Хосеп Гвардіола / The Sun

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився своїм захопленням від гри Шеффілд Юнайтед, з яким "містяни" зустрінуться завтра у 24 турі АПЛ.

 

"Я неймовірно вражений Шеффілд Юнайтед. Говорять, що ти можеш прогресувати, спостерігаючи за іншими командами. Але цей випадок доводить протилежне.

Гвардіола поділився планами Манчестер Сіті на решту сезону

Нам довелося нелегко в попередньому матчі з ними. Я захоплююся цією командою, чесно. Тим, як вони грають. У їхньому складі багато футболістів, які виступали в Чемпіоншипі та Першому дивізіоні. Мені це подобається. Це команда, у якої можна вчитися", – цитує Гвардіолу The Independent.

Нагадаємо, після 23 турів АПЛ Шеффілд Юнайтед посідає 7 місце у турнірній таблиці. Для клубу це перший сезон після повернення в елітний дивізіон чемпіонату Англії.

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