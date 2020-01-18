Гвардиола поделился планами Манчестер Сити на остаток сезона

Испанский наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола накануне матча 23-го тура английской Премьер-лиги против Кристал Пэлас рассказал о задачах своей команды в будущем.

"Встреча с Ливерпулем? Сейчас мы сосредоточены на матче против Кристал Пэлас. Во вторник нас ждет встреча с Шеффилд Юнайтед, и, находясь так далеко от Ливерпуля в турнирной таблице, нам не интересно смотреть, что они делают.

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Лучше сосредоточиться на том, что мы можем улучшить в своей игре во второй части сезона, а не только в АПЛ. Мы далеко, потому что Ливерпуль невозможно остановить. Они выиграли 21 матч из 22, поэтому могут лидировать во всех лигах мира, а не только в АПЛ", – цитирует Гвардиолу официальный сайт Манчестер Сити.

Напомним, манкунианцы в текущем сезоне идут на втором месте, набрав 47 очков. От лидера чемпионата – Ливерпуля – они отстают на 14 пунктов. Кроме того, у подопечных Юргена Клоппа есть еще одна игра в запасе.

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