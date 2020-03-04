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Героическая игра Сарнавского в видеообзоре матча Заря – Львов – 2:0

22:06 56 Читати українською
Героическая игра Сарнавского в видеообзоре матча Заря – Львов – 2:0
Заря – Львов – 2:0 / фото ФК Львов

Заря победила Львов в матче 21-го тура УПЛ, несмотря на два отраженных Сарнавским за поединок пенальти. Смотрите видео голов и обзор матча Заря – Львов.

54’ Владислав Кабаев
89’ Богдан Леднев
 
54’ Владислав Кабаев
89’ Богдан Леднев

Заря не оставила шансов Львову. В первой половине игры луганчане захватили инициативу, однако забить им не удалось. А вот после перерыва Кабаев вывел Зарю вперед. На 73 минуте Громов мог удвоить преимущество, однако Сарнавский намертво поймал мяч после пенальти в его исполнении.

Заря уверенно победила Львов – луганчане вернулись на вторую позицию в УПЛ, Сарнавский потащил два пенальти

В конце матча Леднев же удвоил преимущество Зари, а в компенсированное время мог сделать счет разгромным, однако Сарнавский был непробиваемым с отметки.

Таким образом, Заря набрала 43 очка и поднялась на вторую позицию, Львов с 19 пунктами остался девятым.

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