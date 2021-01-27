"Мы второй год подряд вышли в полуфинал, поэтому ребята заслуживают уважения за правильное отношение от начала и до конца. Матч был тяжелым, Милан – сильная команда, которая лидирует в Серии А, и мы должны радоваться, что выбили их в четвертьфинале.

Удаление Ибрагимовича и победная красота от Эриксена в видеообзоре матча Интер – Милан – 2:1

Думаю, даже при игре 11 на 11 у нас были бы шансы перевернуть игру. До победного гола результат был несправедливым. Мы владели инициативой, их вратарь был лучшим игроком матча. Нам следует вновь задуматься над тенденцией, когда мы много создаем, но не реализовываем моменты. Нам нужно быть более решительными перед воротами соперников, и мы не можем продолжать в том же духе, иначе мы не будем выигрывать матчи, в которых заслуживаем победу.

Драка Златана и Лукаку? Это дерби, а не прогулка по парку. Это неизбежно, что обе команды чувствовали напряжение, поэтому мы хотим посвятить победу болельщикам, особенно тем, кто вышел подбодрить нас к клубному автобусу. Хотим разделить с ними эту радость. Я был игроком, поэтому знаю, что во время игры могут вспыхнуть страсти и возникать ситуации, когда ты злишься.

Главное – держать все под контролем. Было приятно видеть Ромелу таким сосредоточенным и настроенным. У Ибрагимовича есть решимость победителя, бойца, и я думаю, что Ромелу растет в этом аспекте. Могу только радоваться, видя его таким", – приводит слова Конте Rai Sport.

Напомним, Интер в дерби обыграл Милан, а поединок запомнился жаркой стычкой Лукаку и Ибрагимовича.

Интер вышел в полуфинал Кубка, вырвав победу над Миланом в компенсированное время – Златан забил и получил красную