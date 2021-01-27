Златан Ибрагимович открыл счет и спровоцировал конфликт с Лукаку, за что оба получили по желтой. После перерыва форвард Милана увидел второй "горчичник", заставив команду отбиваться в меньшинстве.

Интер вышел в полуфинал Кубка, вырвав победу над Миланом в компенсированное время – Златан забил и получил красную

Интер отыгрался благодаря пенальти – Леау неудачно "помог" защите и сбил Бареллу. Разъяренный Лукаку мощным ударом от перекладины не дал ни единого шанса Тэтэрушану. Напомнил о себе и Кристиан Эриксен. Опальный хавбек вышел на замену и вырвал для Интера победу роскошным исполнением штрафного удара – 2:1.