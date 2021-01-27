Жесткий спор между Ромелу Лукаку и Златаном Ибрагимовичем стала чуть ли не главным событием четвертьфинала Кубка Италии Интер – Милан (2:1).

Звезды миланских клубов использовали весь свой запас бранных слов, чтобы унизить друг друга. Tuttomercatoweb выделил наиболее грязные реплики шведа и бельгийца.

Удаление Ибрагимовича и победная красота от Эриксена в видеообзоре матча Интер – Милан – 2:1

"Иди занимайся своим вуду-дерьмом, мелкий осел", – бросил Златан, задев глубокую религиозность оппонента. "Я трах*л тебя и твою жену. Хочешь что-то сказать о моей матери? Пойдем в туннель, и я тебя побью, шлю*а", – ответил Лукаку.

Добавим, что оба получили по желтой карточке, а Златан после перерыва вообще был удален с поля. Матч завершился волевой победой Интера 2:1.

Интер вышел в полуфинал Кубка, вырвав победу над Миланом в компенсированное время – Златан забил и получил красную