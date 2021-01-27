Последний тур Серии А тяжело дался миланским командам – ​​Милан потерпел поражение от Аталанты, а Интер расписал нулевую ничью с Удинезе, упустив шанс догнать "россонери" на вершине турнирной таблицы. Реабилитироваться перед тифози за эти неудачи выпал шанс уже через три дня, в матче 1/8 финала Кубка, где судьба свела оба коллектива. "Нерадзурри" на этот поединок имели дополнительную мотивацию – необходимо было получить сатисфакцию за поражение в Дерби делла Мадоннина в чемпионате.

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Несмотря на статус встречи, тренеры прибегли к широкой ротации состава. Антонио Конте усадил в запас Лаутаро, Бастони, Хакими и Янга – в центре обороны со Шкриньяром с де Вреем оказался Коларов, латералей играли Перишич и Дармиан, а пару Лукаку в атаке составил Санчес. Стефано Пиоли, в свою очередь, оставил на банке Калабрию, Кастильехо и Калулу – вместо них на поле вышли Далот, Салемакерс и Романьоли, отбывший дисквалификацию. Кроме того, на воротах вышел Тэтэрушану, ведь Джиджи Доннарумма был отстранён за разговоры в матче с Торино, наказанные красной карточкой.

Милан начал с традиционно высокой активности на старте поединка. Уже на 2-й минуте она могла принести успех: Тео Эрнандес прострелил в зону перед штрафной, Салемакерс пяткой подправил мяч на Леау, а тот пробил метров с 20-ти в левый нижний угол – немного неточно! После этого команды обменялись рядом стандартов с заблокированными ударами, а уже на 13-й минуте "россонери" во второй раз приблизились к голу – это Браим Диас на линии вратарской едва не подправил мяч в ворота после скидки плечом от Ибрагимовича. "Нерадзурри" чем-то интересным ответить не удавалось, но в одном из эпизодов Санчесу удалось выключить из игры Кьяера. Центрбэк Милана травмировался при попытке подката в Алексиса, а его заменил новичок Томори.

В середине второго тайма подопечные Антонио Конте прибавили в активности. На 24-й минуте преимущество номинальных хозяев могло вылиться в гол: Дармиан нашёл Лукаку в метрах восьми от ворот и отдал ему передачу, а тот пробил из-под Романьоли – Тэтэрушану парировал ногой! Ещё через несколько секунд Лукаку снова оказался на ударной позиции, но на этот раз ему не дал пробить Романьоли.

Наказание за расточительность прилетело на 31-й минуте, когда Милан заработал стандарт на левом фланге: подачу с него выбили в центр, а оттуда пошёл заброс в штрафную – Дармиан слабо вынес его головой, Мейте ней же сбросил мяч на Ибру, а тот качнул Коларова и с правого края выстрелил в дальний угол. Сфера от штанги влетел в ворота. 0:1! Таким образом, Златан стал первым футболистом, которому в текущем сезоне удалось забить за Милан во всех турнирах.

Некоторое время Интер выглядел апатично, ничего не создавая у чужих ворот, но Милан отвечал взаимностью. Зря. На 37-й минуте "нерадзурри" провели шикарную атаку: Барелла запустил мяч вперед на Санчеса, тот сбросил его на Лукаку, Ромелу перевёл мяч на линию штрафной Видалю, а Артуро отдал пас под подачу Перишич – Иван навесил на линию вратарской под замыкание Алексису, но его удар головой на ленте ворот заблокировал Эрнандес.

Еще через несколько минут на поле произошла потасовка, в которой Лукаку и Ибра столкнулись лбами и провели затяжную перепалку. Оба получили по желтой карточке. Ромелу не мог остыть даже по свистку на перерыв, но прямо перед ним сравнять счёт мог Перишич, получивший отскок после подачи со стандарта и пробивший с лёту от левого угла штрафной – рядом со штангой! Отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе "россонери".

В раздевалке Антонио Конте снял с игры Дармиана, довольно пассивного в атаке, и бросил в бой Хакими. Дела пошли гораздо веселее: Интер почти сразу же прижал Милан, организовав несколько неплохих моментов – так, на 50-й минуте со штрафного над перекладиной выстрелил Коларов, а на 51-й Санчес замыкал подачу Ашрафа на дальнюю штангу. В обоих случаях Милан спасли сейвы Тэтэрушану. На 55-й в игру вступил новичок Томори, который в подкате заблокировал удар Лукаку из пределов вратарской после прострела с правого края. Ровно через три минуты дела "россонери" ухудшились капитально – за фол против Коларова в центре поля Ибрагимович получил вторую жёлтую карточку. Последние полчаса Милан оставался в меньшинстве. Стефано Пиоли снял с игры Браима Диаса и выпустил Ребича.

Интер довольно быстро воспользовался преимуществом. Первый звоночек прозвучал на 67-й минуте, когда Перишич замыкал подачу в штрафную ударом головой над перекладиной, а второй зазвенел на 70-й – Барелла ворвался на правый край и получил по ногам от Эрнандеса. Арбитр Паоло Валери не решился свистеть, но по завершении эпизода он пересмотрел повтор и согласился с претензиями игроков Интера. Пенальти! Лукаку с "точки" попал в штангу, однако мяч от неё влетел в сетку. 1:1!

На 70-х минутах команды ничего интересного создать не смогли, но причина была не в футболистах, а в травме главного арбитра. Большую часть этого отрезка встречи врачи оказывали помощь Паоло Валери, а в технической зоне одевали резервного рефери. Только этот процесс завершился, как Интер пошёл вперед: на 83-й минуте с 20 метров стрелял Хакими (в руки голкиперу), на 88-й Видаль пробил с дистанции мимо, а на 89-й свежий Лаутаро убегал к воротам вместе с последним защитником – в финале эпизода он нанёс удар с правого края штрафной, заставив Тэтэрушану спасать Милан. На 90-й же "нерадзурри" запороли лучший шанс вырвать победу: Мартинес обыгрался с Лукаку и прострелил на линию вратарской, а Лукаку замкнул – Тэтэрушану снова спас Милан!

В основное время дожать "россонери" не удалось, но арбитры компенсировали аж 10 минут. Милан уже даже не помышлял о каких-то контратаках, а Интер продолжал давление – и, в конце концов, добился своего. На 90+6-й минуте Мейте сбил Лаутаро перед штрафной, судья назначил стандарт, а Эриксен, который вышел на поле семь минут назад, уложил мяч в левую девятку – 2:1! Милан капитулировал. Интер празднует выход в полуфинал Кубка Италии!

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