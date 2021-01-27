"Ми другий рік поспіль вийшли у півфінал, тому хлопці заслуговують на повагу за правильне ставлення від початку і до кінця. Матч був важким, Мілан – сильна команда, яка лідирує в Серії А, тож ми повинні радіти, що вибили їх у чвертьфіналі.

Вилучення Ібрагімовіча та переможна краса від Еріксена у відеоогляді матчу Інтер – Мілан – 2:1

Думаю, навіть при грі 11 на 11 у нас були б шанси перевернути гру. До переможного гола результат був несправедливим. Ми володіли ініціативою, їхній воротар був найкращим гравцем матчу. Нам варто знову замислитися над тенденцією, коли ми багато створюємо, але не реалізовуємо моменти. Нам потрібно бути більш рішучими перед воротами суперників, і ми не можемо продовжувати в тому ж дусі, інакше ми не будемо вигравати матчі, в яких заслуговуємо на перемогу.

Бійка Златана і Лукаку? Це дербі, а не прогулянка парком. Це неминуче, що обидві команди відчували напругу, тому ми хочемо присвятити перемогу уболівальникам, особливо тим, хто вийшов підбадьорити нас до клубного автобуса. Хочемо розділити з ними цю радість. Я був гравцем, тому знаю, що під час гри можуть спалахнути пристрасті і виникати ситуації, коли ти злишся.

Головне – тримати все під контролем. Було приємно бачити Ромелу таким зосередженим і налаштованим. У Ібрагімовіча є рішучість переможця, бійця, і я думаю, що Ромелу зростає в цьому аспекті. Можу тільки радіти, бачачи його таким", – наводить слова Конте Rai Sport.

Нагадаємо, Інтер у дербі переграв Мілан, а поєдинок запам'ятався спекотною сутичкою Лукаку та Ібрагімовіча.

Інтер вийшов у півфінал Кубка Італії, вирвавши перемогу над Міланом у компенсований час – Златан забив і отримав червону