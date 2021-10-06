"Если мы не можем удовлетворить требования игроков или агентов, мы принимаем соответствующие решения, а этим людям желаем удачи. Мы очень рады, что подписали Майка Меньяна, он не только замечательный вратарь, но и лидер в раздевалке.

Доннарумма: У меня нет проблем с Навасом в ПСЖ

Мы довольны этим решением. В то же время я надеюсь, что Доннарумма доволен своим. Это было смелое решение – покинуть зону комфорта. Я желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, болельщики на Сан-Сиро встретят его в спокойно", – цитирует Скарони Football Italia.

Напомним, Джанлуиджи Доннарумма является воспитанником Милана, но летом этого года на правах свободного агента перебрался в ПСЖ. За новый коллектив 22-летний итальянец провел 4 матча, два из которых отстоял на ноль. Конкуренцию в Париже ему составляет Кейлор Навасю

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