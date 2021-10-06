"Якщо ми не можемо задовольнити вимоги гравців або агентів, ми ухвалюємо відповідні рішення, а цим людям бажаємо удачі. Ми дуже раді, що підписали Майка Меньяна, який не тільки чудовий воротар, але і лідер у роздягальні.

Доннарумма: У мене немає проблем з Навасом в ПСЖ

Ми задоволені цим рішенням. Водночас я сподіваюся, що Доннарумма задоволений своїм. Це було сміливе рішення – залишити зону комфорту. Я бажаю йому всього найкращого. Сподіваюся, вболівальники на Сан-Сіро зустрінуть його в спокійній атмосфері", – цитує Скароні Football Italia.

Нагадаємо, Джанлуїджі Доннарумма є вихованцем Мілана, але влітку цього року на правах вільного агента перебрався у ПСЖ. За новий колектив 22-річний італієць провів 4 матчі, два з яких відстояв на нуль. Конкуренцію у Парижі йому складає Кейлор Навас.

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