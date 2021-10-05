"У меня нет проблем с Кейлором. Я в Париже для того, чтобы играть, и первоначальные трудности – это естественно. Я здесь для того, чтобы играть, и уверен, что все будет замечательно.

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Сборная Италии и ПСЖ – две совершенно разные команды. В сборной есть четкое лицо, мы рады нынешнему состоянию дел здесь. Мы готовы играть за тренера, мы хорошо ладим, мы с радостью посещаем сборы. Ситуации очень разные, не думаю, что можно сравнивать", – цитирует Доннарумму Marca.

Напомним, летом ПСЖ подписал Джанлуиджи на правах свободного агента. За 4 проведенных матча итальянский голкипер пропустил три мяча.

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