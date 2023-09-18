Матч Динамо – Ворскла состоится сегодня, 18-го августа, на стадионе "Динамо им. В. Лобановского". Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

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Динамовцы так часто переносили матчи ради квалификации еврокубков, что к 7-му туру подошли только с тремя играми в чемпионате. Последний поединок киевлян в УПЛ датируется аж 20 августа. Тогда подопечные Мирчи Луческу уступили Черноморцу со счетом 2:3 – а до того вспоминается триллер с Оболонью (где могло быть 4:4) и тяжелый первый тайм с Минаем.

Общая картина в игре Динамо на старте сезона характеризуется довольно убедительной работой в атаке. Столичный коллектив демонстрировал высокую интенсивность действий на мяче, грамотно работал в позиционном плане, часто заходил в штрафную и создавал значительное количество моментов. "Бело-синие" по количеству ожидаемых голов лишь немножечко уступают Кривбассу, Шахтеру и Черноморцу, у которых на три матча больше.

Даже в первой встрече с Бешикташем киевляне выглядели мощно. Это – плохая новость для сегодняшнего соперника Динамо. Ворскла на старте сезона пропустила слишком много лишних голов. Речь даже не о легендарных ляпах Исенко в поединках с Рухом и Вересом, а о работе в обороне в целом.

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Впрочем, в данном несчастье ворскляне не одиноки. Еще большие проблемы в защите имеет Динамо. Достаточно отправить 10-15 лонгболов в направлении задней линии киевлян – хотя бы несколько раз защитники "бело-синих" превратят их в момент. Что уж говорить о каких-то более сложных задачах.

С другой стороны, защитников частенько подставляли и центрхавы, которые недорабатывали в эпизодах. Это делали Сидорчук с Шапаренко, а сегодня центр полузащиты будет еще слабее – Николай в лазарете, а Сергей уже в Бельгии. Хотя прежде всего их потеря скажется на качестве продвижения мяча.

Ворскла же в атакующей работе в последнее время стала значительно лучше своей версии из матчей против Дилы. Моменты, возможно, и не били фонтаном, однако они имели довольно высокое качество исполнения – и речь прежде всего о тактических решениях. Да и вообще подопечные Виктора Скрипника начали работать с позиции силы, что вылилось в три подряд победы (над Александрией, Вересом и Черноморцем).

Правда, команды не хватает на весь матч. Проблема кроется в чрезвычайно высокой интенсивности игры без мяча – полтавчане имеют самое высокое количество дуэлей, перехватов и подкатов за минуту владения соперником. Причем за последние недели этот показатель вырос на 0,3.

Сразу вспоминается майская встреча, когда Ворскла задушила Динамо в первом тайме – на перерыв "зелено-белые" должны были идти при счете 2:0, а не 1:1. И там тоже были привозы от обороны Мирчи Луческу. Пропущенный до перерыва гол стал следствием агрессивного прессинга на чужой трети, а вот во втором тайме полтавчане просто сдулись.

Подобная картина игры кажется максимально вероятной и для сегодняшнего матча. Впрочем, стоит отметить, что летом Динамо значительно лучше выходило из-под давления, чем весной. Уровень максимального прессинга Бешикташа киевляне не вытягивают, однако с Черноморцем все было неплохо.

Проблема в том, что под давлением проваливаются защитники, которым вообще не дается продвижение мяча. Исключением является Сирота, у которого хорошая первая передача, однако он дисквалифицирован. Словом, интрига в сегодняшней встрече присутствует – Ворскла имеет шансы на сенсацию. Хотя и переоценивать их не стоит.

Кадровая ситуация

Травмированные: Тымчик, Вивчаренко, Шепелев (все трое – под вопросом), Шапаренко – Чеснаков

Дисквалифицированные: Сирота (Динамо)

Ориентировочные составы на матч Динамо – Ворскла

Динамо: Бущан – Караваев, Попов, Дячук, Дубинчак – Андриевский, Бражко – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Ванат

Ворскла: Исенко – Пердута, Тьягу Силва, Павлюк, Корниенко – Скляр, Челядин – Кане, Юрченко, Бацула – Степанюк

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Динамо безусловным фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу подопечных Мирчи Луческу – 1.47. На триумф Ворсклы дают аж 7.10, а ничью оценили коэффициентом 4.80.

Специалисты ожидают результативную встречу. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.59, аналогичный тотал меньше – 2.33. Гол Владислава Ваната умножит вашу ставку на 2.00, а Руслана Степанюка – на 3.20.

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